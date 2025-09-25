Αυτή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το νέο ΒΗMAGAZINO που κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ υποδέχεται τους αναγνώστες του με ένα τεύχος γεμάτο έμπνευση, πρόσωπα και ταξίδια.

Στο εξώφυλλο, ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του παγκόσμιου θεάτρου, ο Γερμανός Τόμας Οστερμάιερ, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για να ανεβάσει τον «Εχθρό του λαού» του Ίψεν. Στην πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη στο ελληνικό κοινό, μιλά για την Ελλάδα με ενθουσιασμό, αποκαλύπτει τη φιλοσοφία του γύρω από την αλήθεια και την άγνοια, και θυμάται τη συνεργασία του με την Κέιτ Μπλάνσετ στον «Γλάρο» του Τσέχοφ.

Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλο αφιέρωμα στον καφέ, το ρόφημα που συντροφεύει δισεκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά της Γης.

Από την καθημερινή συνήθεια ως την αναζήτηση των πιο εντυπωσιακών cafés στον κόσμο, όπου η αρχιτεκτονική και η αισθητική συναντούν την απόλαυση.

Ταξιδεύουμε στο Λονδίνο, την πόλη που παραμένει αέναα ζωντανή, αλλά και στη μαγευτική Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνας, όπου η αμερικανική κουλτούρα συναντά τη μουσική, τη γεύση και τον ρυθμό του Νότου.

Ακόμη, στο Visa Pour L’ Image, το διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ που αντιστέκεται στην εποχή των fake news και της τεχνητής νοημοσύνης, η εικόνα αποδεικνύει ξανά τη δύναμή της να αφηγείται την αλήθεια.

Τέλος, ο Φρεντερίκ Ζουσέ, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, παρουσιάζει το οραματικό του καταμαράν Art Explorer που έρχεται στον Πειραιά, για να προσφέρει στο ελληνικό κοινό μια μοναδική εμπειρία τέχνης, μέσα από έναν πρωτοποριακό, θαλάσσιο πολιτιστικό χώρο.