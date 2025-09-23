Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το νέο τεύχος του VITA έρχεται αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ και μας προσκαλεί να κλείσουμε ραντεβού με τη ζωή.

Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Έναν καρκίνο που είναι ιάσιμος σε ποσοστό άνω του 80% — αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Σε αυτή τη μάχη, η πρόληψη και οι εξατομικευμένες θεραπείες παραμένουν τα πιο ισχυρά μας όπλα.

Στις σελίδες του νέου τεύχους:

Μαθαίνουμε ποια είναι η συχνότερη αιτία πίσω από την άνοια.

Ανακαλύπτουμε τα μυστικά των αιωνόβιων που ζουν στις μπλε ζώνες και δοκιμάζουμε να πάμε κι εμείς… για τα 100.

Απαντάμε σε όλες τις απορίες που έχει μια γυναίκα όταν μπαίνει στην εμμηνόπαυση.

Μειώνουμε θερμίδες χωρίς να στερηθούμε ποσότητα, για να αδυνατίσουμε πιο έξυπνα.

Αναρωτιόμαστε: μπορούμε να σκεφτούμε κάτι θετικό και να το δούμε να συμβαίνει; Η απάντηση είναι ναι.

Δοκιμάζουμε το slow fitness, τη νέα δυναμική τάση στην άσκηση που αλλάζει τους κανόνες.

Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε καλύτερα με τη μέθοδο… πινγκ πονγκ.

Στο εξώφυλλο, η εντυπωσιακή Αντιγόνη Κουλουκάκου, πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς». Μιλά για τον ρόλο της, τη μητρότητα, τον έρωτα, την ομορφιά, το χρόνο, αλλά και για τα προτερήματα και τα ελαττώματά της, δηλώνοντας πιο ευτυχισμένη από ποτέ