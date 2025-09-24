Δεν ευδοκίμησε σήμερα ο νέος προγραμματισμός της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να μην βλέπει ζήτημα διακοπής του διαλόγου.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε επίσης την Αίγυπτο στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας, ενώ για το θέμα της Μονής Σινά ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να υπάρξει συμφωνία που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Μονής.

Αναλυτικά η δήλωση Γεραπετρίτη

«Υπήρξε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων που ήταν εξαιρετικά σημαντικές.

Έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο, αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί.

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος, το αντίθετο. Εκείνο το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών.

Με την Αίγυπτο έχουμε μία στρατηγική συνεργασία η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στο χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα τόσο τα διμερή όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε.

Ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου έτσι ώστε να υπάρχει μία συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την συνέχεια και την βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση είναι ένα ζήτημα το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθεια μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί εκείνη η λύση έτσι ώστε το μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο χαρακτήρα του».