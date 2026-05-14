Με σημαντικά κέρδη και μία ανάσα από τις 2.300 μονάδες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έλαβε σημαντική ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο, προκειμένου να επιβεβαιώσει τα επίπεδα στα οποία παλινδρομεί τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,38%, στις 2.298,84 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.276,48 μονάδων (+0,40%) και 2.300,69 μονάδων (+1,47%). Ο τζίρος ανήλθε στα 189,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 27,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων, διακινήθηκαν 1,9 εκατ. τεμάχια, αξίας 19,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,47%, στις 5.834,33 μονάδες, ενώ στο +0,54% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap, στις 2.986,66 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,77%, στις 2.629,15 μονάδες.

Βιοχάλκο και τράπεζες έδωσαν την ώθηση

Με τον τραπεζικό κλάδο να πρωταγωνιστεί, αλλά και τον όμιλο της Βιοχάλκο – μετά των θυγατρικών του – να «συνηγορεί», το ΧΑ επανήλθε στη ζώνη των 2.300 μονάδων, αποτυπώνοντας και αυτό με τη σειρά του το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα και την αυξημένη διάθεση ανάληψης ρίσκου, στη σκιά των συναντήσεων του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Οι αγορές καλλιεργούν προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, στοιχείο που ενίσχυσε τη διάθεση για τοποθετήσεις και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο εγχώριο ταμπλό, οι τράπεζες πρωταγωνίστησαν στην ανοδική κίνηση, με τον κλάδο να διαφοροποιείται αισθητά, μετά τη συνεχή διόρθωση που καταγραφόταν από τις 23 Απριλίου. Εντούτοις, η πρόσφατη υποχώρηση του τραπεζικού δείκτη ενίσχυσε τη ρευστότητα, επιτρέποντας παράλληλα τη διάχυση κεφαλαίων και σε άλλους κλάδους της αγοράς, ενώ η σημερινή επιστροφή αγοραστών στις τραπεζικές μετοχές λειτούργησε ως βασικός καταλύτης για την αντίδραση της Λ. Αθηνών. Σημαντικές βοήθειες άλλωστε, έδωσε ο κλάδος και κόντρα στις τεχνικές πιέσεις, στις μετοχές της Coca-Cola HBC, οι οποίες σήμερα διαπραγματεύτηκαν, χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, ύψους 1,20 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου.

Παράλληλα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παρέμεινε η ΔΕΗ, μετά και την έγκριση από τη γενική συνέλευση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προγραμματίζεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η μετοχή κατέγραψε εκ νέου αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη έκδοση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο και η ΕΛΧΑ έκλεισαν με κέρδη 6,2% αντίστοιχα, με τη Eurobank να ενισχύεται κατά 5,48% και την Alpha Bank κατά 4%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Cenergy, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν και Σαράντης, και άνω του 1% σε Εθνική, Optima και Jumbo. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ, Λάμδα και Aktor.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy έχασε 2,30%, με τις Κύπρου, Coca Cola και Motor Oil να σημειώνουν απώλειες που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Allwyn, Aegean και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

