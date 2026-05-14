Μπροστά στον κίνδυνο μιας άτακτης κατάρρευσης, ο κυβερνητικός συνασπισμός του Ισραήλ έλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το δεξιό κόμμα Λικούντ υπέβαλε επίσημα πρόταση για τη διάλυση του κοινοβουλίου, μια κίνηση που φέρει την υπογραφή των ηγετών και των έξι κοινοβουλευτικών ομάδων της πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της νομοθεσίας, η 25η Κνεσέτ θα διαλυθεί πρόωρα, με τις εκλογές να δρομολογούνται 90 ημέρες μετά την ψήφιση του νόμου. Η κρίσιμη ψηφοφορία αναμένεται στις 20 Μαΐου, κάτι που σημαίνει πως οι Ισραηλινοί θα προσέλθουν στις κάλπες το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου – δύο μήνες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της θητείας, τον Οκτώβριο.

Το «αγκάθι» των υπερορθόδοξων και η στρατιωτική θητεία

Η απόφαση για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν ήρθε σε κενό αέρος. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκε «με την πλάτη στον τοίχο» λόγω των έντονων πιέσεων από τα υπερορθόδοξα κόμματα. Η αιτία; Η αθέτηση της υπόσχεσης για την ψήφιση νόμου που θα εξαιρούσε μόνιμα τους σπουδαστές των θρησκευτικών σεμιναρίων (Γιεσίβα) από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Καταθέτοντας το δικό του νομοσχέδιο για διάλυση, ο Νετανιάχου πρόλαβε την αντιπολίτευση, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον έλεγχο του εκλογικού χρονοδιαγράμματος και αποφεύγοντας μια ταπεινωτική ήττα στη Βουλή.

Το μέτωπο «Μαζί»: Λαπίντ και Μπένετ ενώνουν δυνάμεις

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, δείχνει πιο συσπειρωμένη από ποτέ. Ο Γιαΐρ Λαπίντ (Γιες Ατίντ) και ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ ανακοίνωσαν τη συμμαχία Beyahad (Μαζί), κατεβαίνοντας με κοινό ψηφοδέλτιο.

«Είμαστε έτοιμοι μαζί», δήλωσε ο Λαπίντ, στρέφοντας τα βέλη του κατά του Νετανιάχου για τη διαχείριση του πολέμου μετά την 7η Οκτωβρίου και τις σχέσεις με το Ιράν.

Κεντρικοί πυλώνες της εκστρατείας τους θα είναι:

Η σύσταση εθνικής εξεταστικής επιτροπής για τις αποτυχίες ασφαλείας της 7ης Οκτωβρίου.

Η θέσπιση νομοθεσίας για την υποχρεωτική στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Ο πολιτικός «Φοίνικας» και οι δημοσκοπήσεις

Στα 76 του χρόνια, και έχοντας πρόσφατα αναρρώσει από χειρουργική επέμβαση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει παρών για ακόμη μία θητεία. Παρά τη δικαστική του περιπέτεια για διαφθορά και την κριτική για τα κενά ασφαλείας, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Λικούντ να διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα.

Σύμφωνα με έρευνα του δικτύου Kan, το Λικούντ συγκεντρώνει 26 έδρες έναντι 25 της συμμαχίας Λαπίντ-Μπένετ. Ωστόσο, το πολιτικό σκηνικό παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο, καθιστώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης μια δυσεπίλυτη εξίσωση για την επόμενη ημέρα.

Με τον στόχο της «ολοκληρωτικής νίκης» στη Γάζα και τον Λίβανο να παραμένει εκκρεμής, μετά από δυόμισι χρόνια συγκρούσεων, η εκλογική μάχη του Αυγούστου αναμένεται να είναι η πιο κρίσιμη στην ιστορία του σύγχρονου Ισραήλ.