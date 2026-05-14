Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ξανά από αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, η Γραμμή 6 του Τραμ, καθώς επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο», με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η στάση μεταφέρεται σε νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ομαλοποίηση των μετακινήσεων για το επιβατικό κοινό, καθώς η κυκλοφορία θα διεξάγεται πλέον απρόσκοπτα σε ολόκληρο το δίκτυο της Γραμμής 6, από την Πικροδάφνη έως το Σύνταγμα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες:

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 15/05.

Σημείο αλλαγής: Η στάση «Ζάππειο» (προς Σύνταγμα) βρίσκεται πλέον σε νέα θέση στη Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.

Δρομολόγια: Πλήρης αποκατάσταση της σύνδεσης Πικροδάφνη-Σύνταγμα.

Tip: Οι επιβάτες καλούνται να δώσουν προσοχή στη νέα σήμανση επί της Βασιλίσσης Όλγας για την επιβίβασή τους προς το κέντρο της Αθήνας.