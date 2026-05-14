Η Ελλάδα κατακτά για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Με σταθερά ανοδική πορεία, τα βραβευμένα σημεία στην ελληνική επικράτεια ξεπέρασαν και πάλι τα 600, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά για την ποιότητα και την οργάνωση των ακτών μας.

Οι «πρωταθλητές» της Ελλάδας: Κρήτη και Χαλκιδική στην κορυφή

Για άλλη μια φορά, συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων:

Περιφέρεια Κρήτης: Διατηρεί τα σκήπτρα στην πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.

Νομός Χαλκιδικής: Αναδείχθηκε ο κορυφαίος νομός στην Ελλάδα, με 93 σημαίες να κοσμούν τις παραλίες του.

Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες (624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη).

Το διεθνές πρότυπο ασφάλειας και οι αλλαγές από το 2028

Ο πρόεδρος της ΕΕΠΦ, κ. Νίκος Πέτρου, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα αποτελεί εδώ και 40 χρόνια το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα των ακτών. Ωστόσο, ανακοίνωσε μια σημαντική μεταβατική περίοδο για τα έτη 2026-2027.

Λόγω των νέων, αυστηρότερων προϋποθέσεων που θα τεθούν σε ισχύ από το 2028, θα εφαρμοστεί μια ενιαία βράβευση, διετούς διάρκειας. Στόχος είναι να μειωθεί το διαχειριστικό φορτίο των υπευθύνων, δίνοντάς τους χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα κριτήρια, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των ελέγχων.

Πώς κερδίζεται μια «Γαλάζια Σημαία»;

Η βράβευση δεν αφορά μόνο τα κρυστάλλινα νερά, αλλά μια σειρά από αυστηρές προϋποθέσεις:

Καθαριότητα: «Εξαιρετική» ποιότητα υδάτων με συνεχείς δειγματοληψίες και αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων.

Οργάνωση και Πληροφόρηση: Ανάρτηση αποτελεσμάτων αναλύσεων, απαγόρευση οχημάτων και ελεύθερης κατασκήνωσης στην ακτή.

Ασφάλεια: Παρουσία εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών, παροχή πρώτων βοηθειών και πλήρης προσβασιμότητα για ΑμεΑ.

Περιβαλλοντική Προστασία: Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και προστασία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

Η φετινή ανακοίνωση των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Φάληρο και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, εντασσόμενη στους εορτασμούς για τα 75 χρόνια της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.

Οι παραλίες της Αττικής που έλαβαν «Γαλάζια Σημαία»

Δήμος Μαραθώνος

Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Διασταύρωση

Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

Σούνιο

Δήμος Σαρωνικού

Λαγονήσι 1-Grand Beach

Λαγονήσι 2-Mediterraneo

Λαγονήσι 3-Κοχύλια

Μαύρο Λιθάρι

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Αστέρας Βουλιαγμένης

Βούλα Α

Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

Γλυφάδα

Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων

Κινέττα

Δήμος Αίγινας

Αγ. Μαρίνα

