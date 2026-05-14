Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη απέρριψε σήμερα το αίτημα για προσωρινή αποφυλάκιση του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα ειδεχθή εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας (1992-1995). Παρά τις πιέσεις της υπεράσπισής του, η οποία υποστήριξε ότι ο Μλάντιτς είναι «ετοιμοθάνατος» και στερείται της αναγκαίας νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δικαστές βασίστηκαν σε εκθέσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η ιατρική υπηρεσία της μονάδας κράτησης των Ηνωμένων Εθνών και το νοσοκομείο των φυλακών στη Χάγη παρέχουν πλήρη και διεπιστημονική φροντίδα. «Δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ανεπαρκούς φροντίδας… Ο Μλάντιτς στεγάζεται σε μια νεόκτιστη εγκατάσταση, εξοπλισμένη για σύνθετες ιατρικές παθήσεις», υπογραμμίζει το Δικαστήριο, προσθέτοντας ότι παρέχεται βοήθεια ακόμη και στην επικοινωνία με προσωπικό, που μιλά τη γλώσσα του.

Το χρονικό των αιτημάτων

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μλάντιτς επιχειρεί να βγει από τη φυλακή, επικαλούμενος την κατάσταση της υγείας του. Ανάλογο αίτημα είχε κατατεθεί και τον Ιούνιο του 2025, το οποίο επίσης είχε την υποστήριξη της κυβέρνησης της Σερβίας, αλλά συνάντησε την ίδια αρνητική απόκριση από τις αρχές της Χάγης.

Τα εγκλήματα που συγκλόνισαν τον κόσμο

Ο Ράτκο Μλάντιτς καταδικάστηκε σε ισόβια για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η ετυμηγορία τον έκρινε ένοχο για:

Τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα: Τον θάνατο περίπου 8.000 Βόσνιων ανδρών και εφήβων το καλοκαίρι του 1995.

Την πολιορκία του Σεράγεβο: Την πολυετή τρομοκράτηση αμάχων.

Εγκλήματα πολέμου: Διώξεις, βίαιους εκτοπισμούς και ομηρία ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των Σερβοβοσνίων θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή του στις φυλακές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στη Χάγη.