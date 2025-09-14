Εκτενής είναι η κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην οποία γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις στα ενεργειακά, στα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και στις εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα της υγείας.

«Η συμμετοχή της κοινοπραξίας Chevron -της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρίας- και της Helleniq Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου δεν ανοίγει απλώς ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας και την ενεργειακή της αυτάρκεια» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Αποτελεί έμπρακτα ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και de facto αναγνώριση των αδιαμφισβήτητων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έκανε στη ΔΕΘ φέρνοντας 10 παραδείγματα.

