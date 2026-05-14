Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με συμμαθήτριά της από ταράτσα στην Ηλιούπολη.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί σημείωναν ότι η κατάσταση της μαθήτριας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Ήταν πολυτραυματίας με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα σε όλο της το σώμα.

Από το Ασκληπιείο Βούλας όπου είχε μεταφερθεί αρχικά, διακομίστηκε στο ΚΑΤ όπου γιατροί από 20 ειδικότητες έδωσαν μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Δυστυχώς μετά από δύο ημέρες η 17χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που έφερε μετά την πτώση της στο κενό μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.