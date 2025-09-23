Βουβός ο Βόλος από την είδηση του θανάτου ενός 21χρονου φοιτητή, ο οποίος βρέθηκε τα ξημερώματα στο κενό, όταν έσπασε το σκέπαστρο από πλεξιγκλάς που κάλυπτε τον φωταγωγό, στην ταράτσα τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων.

Ο άτυχος νέος, που ήταν μοναχογιός γνωστού επιχειρηματία της πόλης, ενώ η μητέρα του ασκεί τη δικηγορία, βρήκε ακαριαίο θάνατο από την πτώση. Έτσι, αν και έσπευσαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν μπόρεσαν να του παράσχουν καμία βοήθεια και στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.

Το αυτοσχέδιο νεανικό πάρτι που κατέληξε σε τραγωδία

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, ο 21χρονος Ιάσονας βρισκόταν μαζί με την παρέα του στην ταράτσα της πολυκατοικίας και άκουγαν μουσική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς, διερχόμενα οχήματα και καταστήματα της γειτονιάς. Έχουν καταγραφεί άλλωστε φωτογραφικά ντοκουμέντα με τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, καθώς και στην ταράτσα.

Περίπου στις 04.00, περίοικοι φέρονται να διαμαρτυρήθηκαν και κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, ενδεχομένως, η παρέα της ταράτσας εκτίμησε ότι ανήκει σε αστυνομικό, με τους νεαρούς να αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το σημείο. Κάποιοι απομακρύνθηκαν μέσω της σκάλας, όμως ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Έτσι, πάτησε επάνω στο σκέπαστρο από πλεξιγκλάς, το οποίο έσπασε από το βάρος, υποχώρησε και ο Ιάσονας βρέθηκε στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές, καθώς οι γονείς του δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του παιδιού τους.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της πτώσης, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστική αναμένεται να είναι η κατάθεση των φίλων του Ιάσονα που βρίσκονταν μαζί με τον 21χρονο, την ώρα του δυστυχήματος.