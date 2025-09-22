Λίγο πριν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας από το France Football, ο ΠΣΑΠΠ απένειμε τα ελληνικά βραβεία για την ποδοσφαιρική σεζόν 2024-25.
Φυσικό ήταν οι δύο τίτλοι που ο Ολυμπιακός κατέκτησε πέρυσι, κυριαρχώντας απόλυτα στις εγχώριες διοργανώσεις, να συνοδευτούν από τις ατομικές διακρίσεις των ποδοσφαιριστών του και την αναγνώρισή αυτών από τον Σύνδεσμο. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί (που ευχήθηκε κατάκτηση του Champions League), ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Χρήστος Μουζακίτης μοιράστηκαν τα βραβεία των κορυφαίων σε τρεις βασικές κατηγορίες (ξένος, τερματοφύλακας, νέος), ενώ ο «μαέστρος» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Super League.
Την ίδια στιγμή, καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ.
Όλοι οι νικητές
Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής
- Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)
Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής SL2
- Α’ όμιλος: Γιάννης Πασάς (ΑΕΛ)
- Β’ όμιλος: Γιώργος Μάναλης (Κηφισιά)
Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια
- Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)
Καλύτερος προπονητής Super League
- Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (Ολυμπιακός)
Καλύτερος προπονητής SL2
- Α’ όμιλος: Αλέκος Βοσνιάδης (ΑΕΛ)
- Β’ όμιλος: Σεμπαστιάν Λέτο (Κηφισιά)
Καλύτερος προπονητής Α’ Γυναικών
- Νίκος Κωτσοβός (ΑΕΚ)
Καλύτερος τερματοφύλακας Super League
- Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)
Καλύτερος τερματοφύλακας SL2
- Α’ όμιλος: Στέφανος Σουλούκος (ΑΕΛ)
- Β’ όμιλος: Βασίλης Ξενόπουλος (Κηφισιά)
Καλύτερη τερματοφύλακας Α’ Γυναικών
- Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)
Καλύτερος Νέος ποδοσφαιριστής Super League
- Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)
Καλύτερος Νέος ποδοσφαιριστής SL2
- Α’ όμιλος: Γιάννης Γκιτέρσος (ΠΑΟΚ Β’), Θανάσης Προδρομίτης (Νίκη Βόλου), Λάμπρος Σμυρλής (ΠΑΟΚ Β’)
- Β’ όμιλος: Γιώργος Κυριόπουλος (Κηφισιά)
Καλύτερη Νέα ποδοσφαιρίστρια Α’ Γυναικών
- Ματίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)
Καλύτερος ξένος Super League
- Αγιούμπ Ελ Καμπί (Ολυμπιακός)
Καλύτερος ξένος SL2
- Α’ όμιλος: Χοσέτε Μιράντα (Ηρακλής)
- Β’ όμιλος: Χόρχε Πόμπο (Κηφισιά)
Καλύτερη ξένη Α’ Γυναικών
- Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)
Καλύτερος Έλληνας στο εξωτερικό
- Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα)
Καλύτερη Ελληνίδα στο εξωτερικό
- Βεατρίκη Σαρρή (Έβερτον)
Καλύτερος διαιτητής
- Τάσος Παπαπέτρου