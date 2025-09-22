Λίγο πριν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας από το France Football, ο ΠΣΑΠΠ απένειμε τα ελληνικά βραβεία για την ποδοσφαιρική σεζόν 2024-25.

Φυσικό ήταν οι δύο τίτλοι που ο Ολυμπιακός κατέκτησε πέρυσι, κυριαρχώντας απόλυτα στις εγχώριες διοργανώσεις, να συνοδευτούν από τις ατομικές διακρίσεις των ποδοσφαιριστών του και την αναγνώρισή αυτών από τον Σύνδεσμο. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί (που ευχήθηκε κατάκτηση του Champions League), ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Χρήστος Μουζακίτης μοιράστηκαν τα βραβεία των κορυφαίων σε τρεις βασικές κατηγορίες (ξένος, τερματοφύλακας, νέος), ενώ ο «μαέστρος» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Super League.

Την ίδια στιγμή, καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ.

Όλοι οι νικητές

Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής SL2

Α’ όμιλος: Γιάννης Πασάς (ΑΕΛ)

Β’ όμιλος: Γιώργος Μάναλης (Κηφισιά)

Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια

Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)

Καλύτερος προπονητής Super League

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (Ολυμπιακός)

Καλύτερος προπονητής SL2

Α’ όμιλος: Αλέκος Βοσνιάδης (ΑΕΛ)

Β’ όμιλος: Σεμπαστιάν Λέτο (Κηφισιά)

Καλύτερος προπονητής Α’ Γυναικών

Νίκος Κωτσοβός (ΑΕΚ)

Καλύτερος τερματοφύλακας Super League

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Καλύτερος τερματοφύλακας SL2

Α’ όμιλος: Στέφανος Σουλούκος (ΑΕΛ)

Β’ όμιλος: Βασίλης Ξενόπουλος (Κηφισιά)

Καλύτερη τερματοφύλακας Α’ Γυναικών

Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)

Καλύτερος Νέος ποδοσφαιριστής Super League

Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Νέος ποδοσφαιριστής SL2

Α’ όμιλος: Γιάννης Γκιτέρσος (ΠΑΟΚ Β’), Θανάσης Προδρομίτης (Νίκη Βόλου), Λάμπρος Σμυρλής (ΠΑΟΚ Β’)

Β’ όμιλος: Γιώργος Κυριόπουλος (Κηφισιά)

Καλύτερη Νέα ποδοσφαιρίστρια Α’ Γυναικών

Ματίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος ξένος Super League

Αγιούμπ Ελ Καμπί (Ολυμπιακός)

Καλύτερος ξένος SL2

Α’ όμιλος: Χοσέτε Μιράντα (Ηρακλής)

Β’ όμιλος: Χόρχε Πόμπο (Κηφισιά)

Καλύτερη ξένη Α’ Γυναικών

Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Καλύτερος Έλληνας στο εξωτερικό

Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα)

Καλύτερη Ελληνίδα στο εξωτερικό

Βεατρίκη Σαρρή (Έβερτον)

Καλύτερος διαιτητής