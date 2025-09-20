Κλιμακώνει την εκστρατεία της κατά του Χάρβαρντ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως ανακοινώθηκε ότι θέτει επιπλέον περιορισμούς στην ικανότητα του πανεπιστημίου της Ivy League να έχει πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κεφάλαια για φοιτητική βοήθεια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ο λόγος για την κίνηση αυτή είναι ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την «οικονομική κατάσταση» του παλαιότερου και πλουσιότερου πανεπιστημίου των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ανέφερε ότι το Χάρβαρντ από σήμερα μπαίνει σε καθεστώς «αυξημένης παρακολούθησης των χρημάτων του». Η κίνηση αυτή ουσιαστικά αναγκάζει το πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί δικά του κεφάλαια για την κάλυψη της ομοσπονδιακής φοιτητικής βοήθειας πριν αρχίσει να αντλεί κεφάλαια από το υπουργείο.

Το υπουργείο αναμένεται επίσης να ζητήσει από το Χάρβαρντ να καταθέσει πιστωτική επιστολή ύψους 36 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλίσει έτσι ότι μπορεί να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Στην σχετική επιστολή, αναφέρεται ότι τα πρόσφατα γεγονότα εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τα οικονομικά του Χάρβαρντ, και παραπέμπει στην απόφαση να εκδώσει ομόλογα και να προβεί σε απολύσεις εν μέσω της σύγκρουσής του με τον Λευκό Οίκο.

«Ενώ το Χάρβαρντ παραμένει προς το παρόν επιλέξιμο για συμμετοχή στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα φοιτητικής βοήθειας, αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες για την προστασία των φορολογουμένων», δήλωσε η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Λίντα ΜακΜάχον σε ανακοίνωσή της.

Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με γενικό «κόψιμο» της χρηματοδότησης

Το Υπουργείο Παιδείας έχει προειδοποίησει ότι το Χάρβαρντ κινδυνεύει να χάσει την πρόσβαση σε όλη την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση φοιτητικής βοήθειας, επειδή δεν συμμορφώνεται με τα αιτήματα από το Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων για να παραδόσει αρχεία που του έχουν ζητηθεί. Το Γραφείο έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να κινηθεί νομικά.

Το εν λόγω γραφείο εξετάζει εάν το Χάρβαρντ συνεχίζει να λαμβάνει υπόψη τη φυλή στη διαδικασία εισαγωγής των προπτυχιακών φοιτητών, παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2023 ότι οι πρακτικές «θετικής ενίσχυσης» στις οποίες βασίζονταν τα ιδρύματα για να δώσουν ώθηση στις εγγραφές από μέλη φυλετικών μειονοτήτων είναι παράνομες.

Τι κάνει το Χάρβαρντ

Το Χάρβαρντ, το οποίο έχει ένα καταπίστευμα αξίας 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αρνείται ότι βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης.

Ωστόσο, μείωσε τις δαπάνες του αφότου η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε εκστρατεία για να χρησιμοποιήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για να επιβάλει αλλαγές στο Χάρβαρντ και σε άλλα πανεπιστήμια, στα οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο, κυριαρχούν ο αντισημιτισμός και οι «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Το Χάρβαρντ δήλωσε τον Ιούλιο ότι ο συνδυασμένος αντίκτυπος των πρόσφατων ομοσπονδιακών ενεργειών στον προϋπολογισμό του θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Έχει προχωρήσει σε μηνύσεις για κάποια από τα μέτρα εναντίον του. Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση είχε «κόψει» παράνομα περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ερευνητικές επιχορηγήσεις που είχαν εγκριθεί για το Χάρβαρντ.

Η κυβέρνησηΤραμπ θέλει να πετύχει έναν διακανονισμό με το Χάρβαρντ. Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να πληρώσει «τίποτα λιγότερο από 500 εκατομμύρια δολάρια», καθώς «τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα».