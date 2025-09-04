Αμερικανίδα δικάστρια διέταξε χθες Τετάρτη την ακύρωση του παγώματος χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Υπενθυμίζουμε ότι η Κυβέρνηση Τραμπ είχε προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση εξαιτίας των αιτιάσεων για την προστασία των εβραίων φοιτητών.

«Το δικαστήριο ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις που έλαβε προς αυτό η κυβέρνηση αναφέρει η ανακοίνωση. Η ομοσπονδιακή δικάστρια της Βοστόνης Άλισον Μπάροους κρίνει ότι η απόφαση Τραμπ παραβιάζει το σύνταγμα. Συγκεκριμένα, ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης αποτελούσαν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το αρχαιότερο αμερικανικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ότι κάνει κατήχηση στην ιδεολογία «woke». Το κατηγόρησε επίσης ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους εβραίους ή ισραηλινούς φοιτητές του κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολή.

Σε αντίποινα, η κυβέρνησή του αποφάσισε να στερηθεί το Χάρβαρντ πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακών επιδοτήσεων. Μεταξύ των χρημάτων που κόπηκαν ήταν και αυτά που προορίζονταν για έρευνα στα πεδία της υγείας. Παράλληλα, ανακάλεσε την πιστοποίηση SEVIS του ιδρύματος, θέτοντάς το με άλλα λόγια εκτός του βασικού συστήματος μέσω του οποίου ξένοι φοιτητές εξασφαλίζουν τη φοίτησή τους σε ιδρύματα των ΗΠΑ.

Τι αναφέρει η απόφαση για το Χάρβαρντ

Η δικάστρια ανέφερε στην απόφασή της πως «ο αντισημιτισμός, όπως και άλλες μορφές διάκρισης ή προκατάληψης, είναι απαράδεκτος. Είναι σαφές, κατά την άποψη ακόμη και του ίδιου του Χάρβαρντ, ότι το πανεπιστήμιο αντιμετώπισε αντισημιτισμό τα τελευταία χρόνια και θα μπορούσε – και θα όφειλε – να είχε χειριστεί καλύτερα το πρόβλημα αυτό».

Όμως «στην πραγματικότητα, ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στα πεδία έρευνας που πλήττονται από το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων και τον αντισημιτισμό», συμπληρώνει στην ετυμηγορία.

Η κ. Μπάροους προσάπτει ιδίως στην κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας».