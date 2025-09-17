Με το… δεξί μπήκε η δεύτερη League Phase του Champions League, καθώς η πρώτη μέρα τα είχε όλα. Μεγάλες εμφανίσεις, εκπλήξεις και ανατροπές!

Στο παιχνίδι… ερυθρόλευκου ενδιαφέροντος, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε έναν απίθανο Ρούλι αλλά επικράτησε με 2-1 (Εμπαπέ 29’ πεν., 81’ πεν. – Γουεά 22’) επί της Μαρσέιγ, παίρνοντας τα πάντα από την άσπρη βούλα. Στα πρώτα λεπτά, μάλιστα, είδε τον Αρνολντ να αποχωρεί τραυματίας, ενώ ο Καρβαχάλ πήρε κόκκινη στο 72’.



Στη Λισαβόνα, ο Παυλίδης ξεκίνησε με το… δεξί, αλλά η Μπενφίκα όχι. Οι Πορτογάλοι υπέστησαν ήττα σοκ με 3-2 από την Καραμπάχ , που επέστρεψε παρότι ήταν δύο γκολ πίσω (Μπαρενετσέα 6’, Παυλίδης 16’ – Αντράντε 30’, Ντουράν 48’, Καστσούκ 86’).

Το μακράν εντυπωσιακότερο παιχνίδι έλαβε χώρα στο Τορίνο! Η Γιουβέντους ήρθε ισόπαλη 4-4 με τη Ντόρτμουντ σε ένα ματς που πήρε… φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο με πολλά και εντυπωσιακά γκολ (Γιλντίζ 64’, Βλάχοβιτς 68’, 94’, Κέλι 96’ – Αντεγέμι 52’, Ενμέτσα 65’, Κόουτο 75’, Μπανσεμπαϊνί 86’ πεν.).



Στο Λονδίνο, το παιχνίδι της Τότεναμ με τη Βιγιαρεάλ αποδείχθηκε υπόθεση… τεσσάρων λεπτών. Στο 4’, ο Λουίζ Τζούνιορ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας και έτσι το σύνολο του Φρανκ επιβλήθηκε με 1-0.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

(72′ Μαρτινέλι, 87′ Τροσάρ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

(90′ Φαν Μπόμελ – 9′ πέν. Ντέιβιντ, 39′ Ελ Χατζ, 81′ Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ – 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης – 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι – 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα,

75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Τετάρτη 17/9

19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)

19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)

22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)

Πέμπτη 18/9