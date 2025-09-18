Υπόμνημα σχετικό με την αποδέσμευση του εκθεσιακού-εργασιακού χώρου Αγυιάς ως χώρου υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών απέστειλε σήμερα Πέμπτη ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, στα αρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο κ. Καλογερής ενημέρωσε ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με πρωτοβουλία του ιδίου, αναδείχτηκαν πολλά από τα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση του μεταναστευτικού στα Χανιά.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη, όπως επισημαίνει, ήταν ότι «Ο εκθεσιακός-εργασιακός χώρος της Αγυιάς είναι ακατάλληλος για την παραμονή μεταναστευτικών ροών του μεγέθους που καταλήγουν στην Π.Ε. Χανίων το τελευταίο διάστημα, διαμορφώντας μία κατάσταση μη διαχειρίσιμη. Η συσσώρευση τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών, που στις αρχές της εβδομάδας έφτασε τα 1.140 άτομα, σε χώρο ακατάλληλο, χωρίς στοιχειώδεις υγειονομικές συνθήκες, χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό αστυνομικών και λιμενικών για τη φύλαξή τους καθώς και η παρατεταμένη παραμονή εκατοντάδων εξ αυτών για πολλές εβδομάδες στον ίδιο χώρο, έχει δημιουργήσει συνθήκες “εκρηκτικές”, τόσο από υγειονομικής άποψης όσο και από πλευράς ασφάλειας».

«Δεν γίνεται να μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων εκφράζοντας το σύνολο των συμμετεχόντων ζητάει μέσω του υπομνήματος «καλύτερο συντονισμό μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, προκειμένου οι μετανάστες να αναχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά μεγάλες συγκεντρώσεις καθώς και παρατεταμένη διαμονή τους στον ούτως ή άλλως ακατάλληλο αυτό χώρο, κατάσταση που δημιούργησε το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα που βιώσαμε μόλις πρόσφατα. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμόδιων αρχών είναι εξαιρετική, ωστόσο ο χώρος είναι και παραμένει εκθεσιακός-εργασιακός. Εκατόν είκοσι εργαζόμενοι και εκατοντάδες πολίτες που συναλλάσσονται με τις δύο υπηρεσίες – ΟΑΚ Α.Ε. και Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων – βρίσκονται στις ίδιες εγκαταστάσεις σε καθημερινή βάση, και επομένως δεν γίνεται η προσωρινή εξυπηρέτηση μιας έκτακτης ανάγκης να μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση».

Όπως ο ίδιος αναφέρει έχει ξεκινήσει συντονισμένη προσπάθειά για τη γρήγορη μετεγκατάσταση των μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα «που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί με επιτυχία και σας ζητούμε την άμεση έναρξη διαδικασιών για την εύρεση και δημιουργία κατάλληλων προσωρινών χώρων υποδοχής και φιλοξενίας», αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων.