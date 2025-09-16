Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένας 71χρονος άνδρας φώναξε στους αστυνομικούς ότι ήταν ο δράστης, ωστόσο αργότερα εξήγησε ότι είχε ομολογήσει ψευδώς προκειμένου να βοηθήσει τον πραγματικό δολοφόνο να διαφύγει.

Σύμφωνα με τους NYT, ο Τζόρτζ Ζιν, ένας πολιτικός ακτιβιστής, συνελήφθη με την υποψία της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, με την αστυνομία να δηλώνει ότι είχε καθυστερήσει την αναζήτηση του πραγματικού δράστη από τους ερευνητές.

Ο Ζιν ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που η αστυνομία είχε κρατήσει για ανάκριση την Τετάρτη μετά τη δολοφονία του Κερκ. Αργότερα, κατέληξαν στο ότι κανένας από τους δύο δεν είχε εμπλοκή στη δολοφονία, και την Πέμπτη συνέλαβαν τον 22χρονο, Τάιλερ Ρόμπινσον, με την υποψία της δολοφονίας.

Ο Μάικλ Ντάτσον, αστυνομικός στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση, έγραψε ότι ο Ζιν τον πλησίασε λίγα λεπτά μετά την επίθεση και του είπε: «Τον πυροβόλησα, τώρα πυροβόλησέ με».

Ο Ζιν «δήλωσε ότι το έκανε για να αποσπάσει την προσοχή από τον πραγματικό δράστη», έγραψε ο αστυνομικός στην ένορκη κατάθεσή του, και αργότερα είπε ότι ήταν χαρούμενος που ομολόγησε ψευδώς «έτσι ώστε ο πραγματικός ύποπτος να έχει χρόνο ώστε να ξεφύγει».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την αστυνομία να συνοδεύει τον Ζιν μακριά από το Πανεπιστήμιο, όπου έγινε η δολοφονία του Κερκ.

NEW: The 71-year-old audience member who was arrested at Charlie Kirk’s UVU event says he told cops he shot Kirk to distract police so the real shooter could escape. “I shot him, now shoot me,” George Zinn allegedly said immediately after Kirk was shot. While speaking to… pic.twitter.com/2JiwWXKgR3 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 16, 2025

Ο Ζιν είναι πολύ γνωστός στους διοργανωτές δημόσιων εκδηλώσεων στο Σολτ Λέικ Σίτι. Εμφανιζόταν συχνά σε δημόσια φόρουμ, με ατημέλητη εμφάνιση, και με σκοπό να διακόψει την εκδήλωση ή να αμφισβητήσει κάποιον διακεκριμένο ομιλητή.

Διατηρεί επίσης ιστορικό μικροεγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας σύλληψης το 2013 για την αποστολή απειλητικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διοργανωτές του Μαραθωνίου του Σολτ Λέικ Σίτι, λίγες μόνο ημέρες μετά την βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.