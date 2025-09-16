Το όχι μακρινό 2019 ο – γνωστός και στην Ελλάδα – επικοινωνιολόγος και δημοσκόπος Στάνλεϊ Γκρίνμπεργκ προέβλεπε στο βιβλίο του «R.I.P GOP» την κατάρρευση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξαιτίας της προνομιακής απεύθυνσης των Δημοκρατικών σε πολλά υποσχόμενα δημογραφικά κοινά, από τους μετανάστες και τις γυναίκες έως τους μη θρησκευόμενους και τους νέους.

Έξι χρόνια αργότερα, η δυναμική που αναπτύσσεται από τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ οδηγεί στην ανατροπή κάθε προηγούμενου θέσφατου για την εκλογική και ιδεολογική επιρροή στις ΗΠΑ.

Δεδομένα και υποχρεώσεις

Αρκεί μόνο η παράθεση των στατιστικών: η νεολαιίστικη οργάνωση-ΜΚΟ Turning Point (TPUSA), η οποία αποτελεί «τέκνο» του Κερκ, διατείνεται σήμερα πως διαθέτει 250.000 μέλη και δραστηριοποιείται σε χιλιάδες πανεπιστημιουπόλεις, από μικρά, ιδιωτικά, χριστιανικά πανεπιστήμια έως τα ιδρύματα της Ivy League.

Αυτά τα δεδομένα έρχονται προς επίρρωση της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης, όπου η μεγάλη συντηρητική παράταξη κατάφερε να κλείσει την «ψαλίδα» των ψηφοφόρων μεταξύ 18 και 29 ετών, από 24 μονάδες σε 4 μονάδες διαφορά από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Έτσι, η απώλεια του 31χρονου ακτιβιστή δίνει μια ευκαιρία για το ιστορικό κόμμα της αμερικανικής Δεξιάς να επιβεβαιώσει εκ νέου τους δεσμούς του με τη συγκεκριμένη, κρίσιμη ηλικιακή μάζα, στην οποία ο Κερκ κατάφερε να κάνει ξανά ελκυστικές τις συντηρητικές αξίες, σε χώρους μάλιστα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν χαμένοι πολιτικά. Ρεπορτάζ των New York Times και της Wall Street Journal συντείνουν στο ίδιο συμπέρασμα.

Ο Κερκ υπήρξε καθοριστική φιγούρα σε ό,τι αφορά την χρήση των social media και τον δημόσιο διάλογο, δημιουργώντας μια νέα τάξη influencers και φτιάχνοντας καριέρες πολλών πολιτικών που στρατεύτηκαν με το κίνημα MAGA και αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο ίδιος στην ανάδειξή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο μόνο παράξενο δεν είναι που νεότεροι βουλευτές, όπως η Άννα Πολίνα Λούνα της Φλόριντα ή η Νάνσι Μέις της Βόρειας Καρολίνας, σπεύδουν να δηλώσουν πίστη στο νέο σύμβολο της αμερικανικής Δεξιάς, λέγοντας ευθαρσώς είτε πως χρωστούν την εκλογή τους σε αυτόν, είτε στην περίπτωση της Μέις ζητώντας το σώμα του Κερκ να εκτεθεί σε δημόσιο προσκύνημα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Πρόκειται για οβιδιακή μεταμόρφωση, αν σκεφτεί κανείς πως η Μέις είναι μια από τους επτά Ρεπουμπλικανούς που αρνήθηκαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, σε αντίθεση με τον Κερκ.

Νέες πολιτικές ευκαιρίες

Η συγκυρία καθιστά λογικό και τον εσωκομματικό διαγκωνισμό για το fan base του Κερκ καθώς αυτό, εκτός από δυναμικό με όρους μακροπρόθεσμης εκλογικής απόδοσης, αποδεικνύεται και ιδιαίτερα χρήσιμο σε ό,τι αφορά την ικανότητά του να κινητοποιείται σε μικρή κλίμακα και «πόρτα-πόρτα», αποτελώντας με αυτό τον τρόπο έναν ετοιμοπόλεμο κομματικό στρατό.

Η επίσημη Ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχασε πάντως χρόνο. Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε στην Αριζόνα, όπου ζούσε με την οικογένειά του, με το αεροσκάφος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και συνοδεία του τελευταίου ο οποίος ακύρωσε μάλιστα τα σχέδιά του να παραστεί σε μια εκδήλωση μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Είναι ενδεικτικό ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έφτασαν μάλιστα στο σημείο να συγκρίνουν την περίπτωση του Κερκ με αυτή του εμβληματικού ήρωα για τα πολιτικά δικαιώματα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, κάνοντας λόγο για έναν «αληθινό αμερικανό μάρτυρα».

Το γεγονός πως ο ίδιος όσο ζούσε δεν είχε την καλύτερη άποψη για τον Κινγκ και τη Νομοθετική Πράξη Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964 που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου και εθνικής καταγωγής – στη λογική ότι αυτή εγκαινίασε μια γραφειοκρατία δομημένη γύρω από τις αρχές της διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης (DEI) – είναι αποκαλυπτική πάντως για την ειρωνεία των πραγμάτων.