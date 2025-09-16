Κατηγορίες για την δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, εναντίον του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον απήγγειλαν οι εισαγγελείς της Γιούτα στις ΗΠΑ. Ο Ρόμπινσον κατηγορείται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία και σύμφωνα με την εισαγγελία σε περίπτωση καταδίκης του θα επιδιωχθεί η επιβολή της θανατικής ποινής.

Επτά κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον και θανατική ποινή

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζέφρι Γκρέι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το γραφείο του είχε απαγγείλει συνολικά επτά κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης για την προσπάθεια του να καταστρέψει ή να κρύψει αποδεικτικά στοιχεία και της προσπάθειας επιρροής μάρτυρα με στόχο να διαγράψει ο συγκάτοικός του μηνύματα του.

Ο Γκρέι δήλωσε ότι η απόφαση να επιδιωχθεί η θανατική καταδίκη ελήφθη «ανεξάρτητα και με βάση αποκλειστικά τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις συνθήκες και τη φύση του εγκλήματος».

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο κατηγορητήριο

Ο Ρόμπινσον είπε στον συγκάτοικό του, στον οποίο ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, είχε προηγουμένως αναφερθεί ως «ερωτικό σύντροφο», ότι ο Ρόμπινσον είχε σκοτώσει τον Κερκ επειδή «δεν άντεχε άλλο το μίσος του» και ότι «το μίσος δεν ξεπερνιέται με διαπραγμάτευση», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, ο ύποπτος ανέφερε επίσης στον συγκάτοικο ότι σχεδίασε την επίθεση πάνω από μία εβδομάδα.

Επιπλέον όπως ανέφερε η εισαγγελία, το DNA που βρέθηκε στη σκανδάλη αυτού που οι αρχές πιστεύουν ότι ήταν το όπλο της δολοφονίας ήταν αυτό του Ρόμπινσον.

Οι εισαγγελείς έχουν προσθέσει επιβαρυντικούς παράγοντες στις κατηγορίες για φόνο και πυροβόλο όπλο, επειδή πιστεύεται ότι ο Ρόμπινσον στόχευσε τον Κερκ με βάση πολιτικές απόψεις και γνώριζε ότι την δολοφονία θα έβλεπαν και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία, μόνο η δολοφονία με επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή.

Θύελλα αντιδράσεων παρότι το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό

Η δολοφονία, που καταγράφηκε σε βίντεο που έγιναν viral στο διαδίκτυο, πυροδότησε καταγγελίες πολιτικής βίας από όλο το ιδεολογικό φάσμα, προκάλεσε κύμα επίρριψης ευθυνών μεταξύ των κομμάτων και ανησυχίες ότι η δολοφονία του Κερκ θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο κύκλο βίας.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το κίνητρο της δολοφονίας, αν και η σύζυγος του Κερκ και οι υποστηρικτές του έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν μάρτυρα για τον σκοπό τους.

Το χρονικό

Ο Κερκ, ο 31χρονος συνιδρυτής και επικεφαλής του συντηρητικού φοιτητικού κινήματος Turning Point USA και βασικός σύμμαχος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιλούσε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν 3.000 άτομα όταν πυροβολήθηκε.

Ο ύποπτος,τράπηκε σε φυγή εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που ακολούθησε τους πυροβολισμούς.

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι των γονιών του, περίπου 420 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του τόπου του εγκλήματος, αφού συγγενείς και ένας οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν τις αρχές ότι ο Ρόμπινσον είχε εμπλακεί στους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σπένσερ Κοξ.

Ο Ρόμπινσον είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο μέσω βίντεο από τη φυλακή το απόγευμα της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ).

Ο Κοξ είχε δηλώσει ότι η πολιτεία θα ήταν διατεθειμένη να επιδιώξει την θανατική ποινή σε περίπτωση που ο Ρόμπινσον καταδικαστεί, αλλά ότι οι εισαγγελείς θα λάβουν υπόψη τις επιθυμίες της οικογένειας του Κερκ πριν λάβουν αυτή την απόφαση.