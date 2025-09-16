Εκτενής συζήτηση για το φαινόμενο ανόδου την ακροδεξιάς και του λαϊκισμού στη Γαλλία αλλά και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στο working breakfast που διοργάνωσε το Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, με προσκεκλημένη την πρώην υπουργό Εργασίας και Απασχόλησης της Γαλλίας Muriel Pénicaud, στα πλαίσια των Ελληνογαλλικών Διαλόγων που διοργανώνει ο Δρ. Γιώργος Πρεβελάκης πρ. Πρέσβης του ΟΟΣΑ.

Η Γαλλίδα πολιτικός και στέλεχος διεθνών οργανισμών ανέλυσε στοιχεία της γαλλικής κοινωνίας που εντείνουν την κοινωνική αποδοχή της ακροδεξίας την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη για την δημοκρατία ή οποία δεν είναι δεδομένη».

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, την αίσθηση εισοδηματικών απωλειών στα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, τις διαφοροποιήσεις μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας καθώς και τις συνολικές παθογένειες του πολιτικού και κομματικού συστήματος. «Είμαστε σε αλλαγή εποχής με την δημοκρατία στο στόχαστρο.

Ο λαικισμός που έρχεται πολλές φορές ως εύηχη μελωδία σε μερίδα της κοινωνίας όπου κι αν επικράτησε οδήγησε σε καταστροφή.

Ο ορθός λόγος αντίστοιχα, δύσκολα συγκινεί ώστε να προκαλέσει ρεύμα υποστήριξης. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης οφείλουν τα παραδοσιακά κόμματα να αναπροσαρμόσουν και τις αναλύσεις και την στρατηγική τους για ξαναγίνουν ελκυστικά», τόνισε από την πλευρά της ως συμπερασματική διαπίστωση, η πρόεδρος του Δικτύου, πρώην επίτροπος και υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου.

Αμέσως μετά τις κεντρικές τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις και ευρύς διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων.



