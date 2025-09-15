Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6μ. και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Για το επίτευγμά του πλήθος πολιτικών στέλνουν τα δικά τους «συγχαρητήρια» στον κορυφαίο έλληνα επικοντιστή.

«Κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση: «Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

«Ένα ασημένιο σαν χρυσό!»

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη και αυτός τον έλληνα αθλητή με μία ανάρτησή του στο X. «Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου», ανέφερε ο ίδιος στο μήνυμά του.

Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. 🇬🇷 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 15, 2025

«Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μια φορά με χαρά και υπερηφάνεια. Συγχαρητήρια στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας! Αλλά και γιατί έδειξε ότι το ήθος του κάνει ακόμα πιο μεγάλες τις επιτυχίες και τα ρεκόρ. Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά. Του ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά «ακόμα πιο ψηλά»! Το αξίζει!».

«Αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί»

Τα δικά του συγχαρητήρια απέστειλε και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Με τις επιτυχίες του, αλλά και την αφοσίωση του στις αρχές της ευγενούς άμιλλας, κατορθώνει να πρωταγωνιστεί σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί. Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη σιγουριά ότι θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά, του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια!».