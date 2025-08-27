Εντυπωσιακός για ένα ακόμα αγώνα του ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μανόλο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό της σειράς αγώνων Diamond League που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη.

Ο Εμμανουήλ Καραλή πέρασε με την πρώτη τα 5,65μ. και το ίδιο έπραξε και στα 5,90μ. Από εκεί και μετά συνέχισαν οι δυο τους με τον Μόντο Ντουπλάντις. Οι δύο τους πέρασαν τα 6μ. (ο Μανόλο με την τρίτη και ο Σουηδός με την πρώτη), όμως δεν τα κατάφεραν στα 6.10μ.

Έτσι, ο Μόντο Ντουπλάντις κατέλαβε την πρώτη θέση και ο Εμμανουήλ Καραλής την δεύτερη με τον Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) να είναι τρίτος με 5,80μ.

Το άλμα του Καραλή πάνω από τα έξι μέτρα