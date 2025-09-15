Πολύχρωμη, χαρούμενη αισιόδοξη διάθεση από τον Αρκά. Ο διάσημος σκιτσογράφος Αρκάς μάς στέλνει την «Καλημέρα» του, σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και σκιτσάρει τον μικρό του «ήρωα» Θανασάκη.

Ο Θανασάκης, ξεκούραστος μετά το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, απεικονίζεται στο σκίτσο φωτεινός και χαρούμενος να μας καλημερίζει και να μας απαγγέλλει ένα τετράστιχο για την έλευση της νέας εβδομάδας με τον γνωστό, χαρακτηριστικό ιδίωμα στην εκφορά του προφορικού λόγου του.

– «Ήρθε φάλι η Δευτέρα, φες μια ακόμα καλημέρα, φλύσου, ντύσου και ξεκίνα της βδομάδας τη ρουτίνα»

Ακολουθεί το σκίτσο:

Η Δευτέρα είναι μία από τις ημέρες της εβδομάδας, επομένη της Κυριακής και προηγούμενη της Τρίτης.

Συνήθως είναι η μέρα που επανέρχονται οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους, μετά τις αργίες του Σαββάτου και της Κυριακής. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές (σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) καθώς το Σάββατο και η Κυριακή είναι αργίες. Έτσι, η Δευτέρα έχει συνδεθεί με το τέλος της ξεκούρασης και της επιστροφής στη δουλειά.

Στη βιβλική παράδοση, δηλαδή στο Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, η Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, Αυστραλίας, Αφρικής και Νότιας Αμερικής η Δευτέρα θεωρείται συχνά η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην Ασία, πολλές γλώσσες αναφέρονται στη Δευτέρα ως “ημέρα της αρχής”. Παραδείγματος χάριν, η Δευτέρα στα Κινεζικά είναι xingqi yi (星期一) που σημαίνει η ημέρα ένα της εβδομάδας.

Το διεθνές πρότυπο ISO 8601 καθορίζει τη Δευτέρα ως πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Τα περισσότερα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα δίνουν τη δυνατότητα προεπιλογής μεταξύ της Δευτέρας και της Κυριακής ως πρώτης ημέρας της εβδομάδας στα ημερολόγια.

Πηγή: BIKIΠΑΙΔΕΙΑ