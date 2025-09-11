Ιδιαίτερη η σημερινή «Καλημέρα» του Αρκά. Ο διάσημος σκιτσογράφος, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2025, επιλέγει να απευθυνθεί στα παιδιά και ακριβέστερα στους μαθητές.

Στο σκίτσο του επιλέγει να εικονογραφήσει τον Σεπτέμβριο, τον μήνα ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό που κάθε τέτοια ημέρα, παραδοσιακά συντελείται.

Ετσι ο Αρκάς, απεικονίζει τον Σεπτέμβριο με μία σχολική τσάντα στην πλάτη και τετράδια στο ένα του χέρι, μπροστά σε ένα πολύχρωμο κτίριο που θυμίζει το σχολείο μιας άλλης εποχής.

Ο Σεπτέμβριος λοιπόν, μπαίνοντας στα παπούτσια των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων που σήμερα κάθονται για πρώτη φορά ή επιστρέφουν στα θρανία, ως και ο ίδιος να είναι μαθητής, απευθύνεται στα παιδιά – μαθητές με την «Καλημέρα» του και μια ευχή.

Ακολουθεί το σκίτσο: