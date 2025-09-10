Μια αιχμηρή «Καλημέρα» που όμως εμπεριέχει μεγάλη δόση χιούμορ που προκαλεί πηγαίο το γέλιο – παρά το γεγονός ότι το μήνυμά της δεν είναι θετικό – μάς απευθύνει σήμερα ο Αρκάς, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο διάσημος σκιτσογράφος λίγες μόλις ημέρες μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους, νέους, συνταξιούχους, επιλέγει με το σκίτσο του να θίξει το θέμα της εργασίας στην Ελλάδα.

Ετσι στη σημερινή του «Καλημέρα» του φιλοτεχνεί έναν καθώς πρέπει κύριο, με κοστούμι και γραβάτα να μάς λέει τα εξής ξεκαρδιστικά, αναφερόμενος στην κατάσταση της εργασίας στην Ελλάδα:

– Το 50% των νέων Ελλήνων επιστημόνων δηλώνει αρκετά αισιόδοξο για το επαγγελματικό του μέλλον. Το υπόλοιπο 50% δεν έχει φύγει ακόμα απ’ την Ελλάδα.