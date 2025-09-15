Πρεμιέρα σήμερα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Εξεταστική Επιτροπή αρχίσει από σήμερα να συνεδριάζει προκειμένου να ελέγξει το ποιοι ευθύνονται για την κακοδιαχείριση του οργανισμού από το 1998 ως και σήμερα.

Η πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έχει φτάσει ήδη στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

«Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στην Αίθουσα “Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη” (223), σε συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρει η πρόσκληση, η οποία απευθύνεται στους βουλευτές που όρισαν οι ΚΟ: 17 από τη ΝΔ, 4 από το ΠαΣοΚ, 3 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΚΚΕ και από 1 από τα υπόλοιπα κόμματα (Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, όπως και από τους ανεξάρτητους βουλευτές). Είναι όμως μόνον αυτοί που θα προσέλθουν; Διότι, όπως έλεγαν κάποιοι καχύποπτοι στους διαδρόμους της Βουλής, «μην αποκλείει κανείς να δούμε στην επιτροπή και άλλα πρόσωπα, παρότι δεν έλαβαν πρόσκληση…».

Αντιπαραθέσεις με το «Καλημέρα»

«Ποιον εννοούν;» διερωτάται ο ΒΗΜΑτοδότης. «Μα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου» του απάντησαν οι «πηγές» του, χωρίς βεβαίως να είναι σίγουροι, αλλά κάτι τους λέει πως η θορυβώδης πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν θα είχε δυσκολία να οργανώσει μια θεαματική παρουσία στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Ζωή, μαθαίνω, πάντως, ότι οι αντιπαραθέσεις στην Εξεταστική θα ξεκινήσουν με το «καλημέρα».

Και η πρώτη σκληρή μάχη θα αφορά την αφετηρία έναρξης των ερευνών. Οπως πληροφορείται ο ΒΗΜΑτοδότης από την πλευρά της Αντιπολίτευσης θα ζητήσουν η διερεύνηση να αρχίσει από τώρα και να πάει προς τα πίσω και όχι το αντίθετο, που επιδιώκει και βεβαίως θα επιβάλει, αφού έχει την πλειοψηφία, η ΝΔ.

Το προεδρείο και οι εισηγητές των κομμάτων

Στην σημερινή παρθενική συνεδρίαση θα συγκροτηθεί το προεδρείο, στο οποίο η πλειοψηφία προωθεί ως πρόεδρο τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, αντιπρόεδρο τη Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέα την Ιωάννα Λυτρίβη, ενώ εισηγητής της ΝΔ θα είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης, από το ΠαΣοΚ εισηγήτρια θα είναι η Μιλένα Αποστολάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης και από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Συνεδριάσεις τρεις φορές την εβδομάδα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, η επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα και οι εργασίες της θα διαρκέσουν για περίπου τρεις μήνες, αν και έχει καταστεί σαφές ότι, αν κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει παράταση.

Η επιδίωξη της κυβέρνησης

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να καταφέρει να διευρύνει τις πολιτικές ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πριν τη δική της διακυβέρνηση, να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο «γαλάζιες» αλλά βαρύνουν και άλλες, προηγούμενες κυβερνήσεις.

Αντίθετο στα σχέδια της κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που ήδη έχει δημοσιεύσει «Το Βήμα», η επικείμενη αποστολή νέας δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή που θα αφορά σε νέους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.