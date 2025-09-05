«Από το 2016 έως το 2022, τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθυσμός προβάτων στην Κρήτη υπερδιπλασιάστηκε. Στον Όλυμπο «φύτρωσαν» μπανάνες, στρατιωτικά αεροδρόμια μετατράπηκαν σε ελαιώνες, ενώ βοσκοτόπια εμφανίστηκαν να επεκτείνονται… μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα παράλογα στοιχεία συνδέονται με ένα τεράστιο σκάνδαλο που συγκλονίζει την ελληνική πολιτική: επί χρόνια, εκατομμύρια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων καταλήγουν σε τσέπες επιτήδειων για αγροτικές δραστηριότητες που δεν υπήρχαν ποτέ, αναφέρει στο άρθρο του ο δημοσιογράφος του TheGuardian, Αλεξάντερ Κλαπ, περιγράφοντας το μέγεθος του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένα τεράστιο σκάνδαλο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων τραβά την κουρτίνα και αποκαλύπτει πώς πραγματικά λειτουργεί η εξουσία στην Ελλάδα

«Κάτι παράξενο συμβαίνει στην Ελλάδα: ζώα εμφανίζονται από το πουθενά… Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα κρατικά αρχεία, τα οποία, την ίδια περίοδο, παρουσιάζουν και άλλες αλλόκοτες τάσεις στη χώρα. Οι πλαγιές του Ολύμπου λέγεται ότι έχουν σκεπαστεί με φυτείες μπανάνας, στρατιωτικά αεροδρόμια υψηλής ασφαλείας παραδόθηκαν σε ελαιόδεντρα και βοσκοτόπια για κατσίκες και αρνιά φαίνονται να απλώνονται πέρα από τη στεριά, στα κρυστάλλινα βάθη των γύρω θαλασσών.

Όλες αυτές οι αξιώσεις είναι τόσο παράλογες όσο και προσοδοφόρες και δείχνουν ένα εξευτελιστικό σκάνδαλο που συγκλονίζει την ελληνική πολιτική σκηνή: την αποκάλυψη ότι για χρόνια, τεράστια ποσά ευρωπαϊκών κονδυλίων κατέληγαν σε τσέπες ατόμων που τα διεκδικούσαν ως επιδοτήσεις για ανύπαρκτες γεωργικές δραστηριότητες. Ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Ε.Ε., περισσότερο από ό,τι διατίθεται για την παιδεία, την πρόνοια και την ανανεώσιμη ενέργεια μαζί, κατευθύνεται στη στήριξη της γεωργίας των κρατών-μελών. Όσα περισσότερα ζώα δηλώνονται, τόσο περισσότερη γη υποτίθεται ότι τους αναλογεί για βόσκηση – και τόσο περισσότερα χρήματα μοιράζονται. Στην Ελλάδα, οι αγροτικές επιδοτήσεις από τις Βρυξέλλες φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ τον χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου το ένα τέταρτο του ”φουσκωμένου” ετήσιου στρατιωτικού προϋπολογισμού της χώρας», επισημαίνει ο βρετανός ανταποκριτής.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιφανειακά, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – που παίρνει το όνομά του από τον κρατικό φορέα που διαχειρίζεται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις – θα μπορούσε να εκληφθεί ως πράξη εκδίκησης. 10 χρόνια μετά την οικονομική κρίση, όταν οι ευρωπαίοι τεχνοκράτες επέβαλαν ταπεινωτικά μέτρα λιτότητας στην ελληνική εργατική τάξη, μήπως οι παμπόνηροι κρητικοί αγρότες βρήκαν τρόπο να ‘εμφανίσουν’ εκατομμύρια ανύπαρκτα πρόβατα και να αρπάξουν πίσω χρήματα από τις Βρυξέλλες;», απευθύνει ρητορική ερώτηση ο Κλαπ, δίνοντας ο ίδιος την απάντηση:

«Είναι ένας δελεαστικός συλλογισμός, αλλά δεν είναι αυτή η ιστορία. Στην πραγματικότητα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει περισσότερο με μια απάτη που οργανώθηκε κατόπιν εντολής της ίδιας πολιτικής ελίτ που έριξε την Ελλάδα στα καταστροφικά οικονομικά νερά εξαρχής. Μια ευρωπαϊκή έρευνα που ξεκίνησε το 2020, από το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με έδρα το Λουξεμβούργο, καταγγέλλει μια αρπαγή χρημάτων που μπορεί να είχε ”οργανωθεί συστηματικά” σε κρατικό επίπεδο.

Ίσως να είχε ξεκινήσει ήδη από το 1998, αλλά φαίνεται ότι απογειώθηκε με την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, το 2019. Οι ισολογισμοί της ελληνικής γεωργίας αλλοιώθηκαν. Ελεγκτές παραμερίστηκαν, καθώς εκτάσεις δηλώνονταν σε ένα όνομα τη μια χρονιά και μεταφέρονταν – στα χαρτιά – σε κάποιο άλλο την επόμενη. Στατιστικά, η Κρήτη εμφανιζόταν να έχει το 50% των προβάτων όλης της Ελλάδας, παρόλο που παρήγαγε λιγότερο από το 10% του πρόβειου γάλακτος της χώρας. Οι πληθυσμοί μελισσών διπλασιάζονταν σε νησιά που καίγονταν ή υπέφεραν από ξηρασία. Δύο πρώην έλληνες υπουργοί φέρονται να «βοηθούσαν και να υποκινούσαν» την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών αγροτικών κονδυλίων για χρόνια», αναφέρει ακόμη ο δημοσιογράφος, «φωτογραφίζοντας» Αυγενάκη και Βορίδη.

Ποιοι ωφελήθηκαν;

«Χιλιάδες πλασματικές ή υπερβολικές δηλώσεις γεννούν αναπόφευκτα ερωτήματα: Πού πήγαν τα χρήματα; Ποιοι ωφελήθηκαν; Η έρευνα συνεχίζεται υπό την επικεφαλής της EPPO, Λάουρα Κοβέσι, που έγινε γνωστή στις Βρυξέλλες όταν, ως εισαγγελέας κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία, οδήγησε στη φυλακή εκατοντάδες πολιτικούς, στην πιο σαρωτική εκστρατεία κατά της διαφθοράς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία», τονίζει ο Κλαπ, σκιαγραφώντας στη συνέχεια το μέγεθος εμπλοκής του κυβερνώντος κόμματος:

«Ήδη είναι φανερό ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκεται βαθιά. 13 βουλευτές της έχουν συνδεθεί με τις απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ (όπως και ένας βουλευτής του ΠαΣοΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ). Ένας υπουργός και τέσσερις υφυπουργοί αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι ”δεν έχει τίποτα να κρύψει” και δεσμεύθηκε να ”φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους”, αν και αποφεύγει πλέον την προοπτική μιας πλήρους κοινοβουλευτικής έρευνας. Ο ίδιος είχε λάβει αγροτικές επιδοτήσεις από την Ε.Ε. την περίοδο 2014-2021. Προηγούμενος κυβερνητικός εκπρόσωπος (ο Γιάννης Οικονόμου) τον είχε μάλιστα υπερασπιστεί, λέγοντας ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να αποποιηθεί το ιστορικό του δικαίωμα στη χρηματοδότηση και ότι «ό,τι ισχύει για κάθε ιδιοκτήτη γης ισχύει και για αυτόν»). ”Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;”, είχε ρωτήσει στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης. ”Ο κ. Μητσοτάκης είτε είναι συνένοχος”, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, ”είτε εκβιάζεται από τους υπουργούς του”».

Η κουλτούρα ατιμωρησίας και η ανταμοιβή σε ψήφους

«Το σκάνδαλο αποκάλυψε και κάτι βαθύτερο: πώς λειτουργεί η εξουσία στην Ελλάδα. Τρεις επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόλμησαν να αμφισβητήσουν οικονομικές παρατυπίες, εκδιώχθηκαν – ένας επειδή μπλόκαρε 3.500 ύποπτες αιτήσεις, άλλος επειδή εμπόδισε 9.000 πληρωμές. Υποκλοπές από ευρωπαϊκές αρχές κατέγραψαν αξιωματούχους να φοβούνται τις αντιδράσεις, αλλά παρ’ όλα αυτά να εγκρίνουν τις παράνομες πληρωμές. Όταν έφτασαν επιθεωρητές στην Κρήτη, οι αγρότες είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και μετέφεραν κοπάδια για να στηθεί το ”σκηνικό”. Η ροή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων φαίνεται ότι κράτησε ευχαριστημένο ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος. Αυτός ήταν ο στόχος, λένε οι αντίπαλοι του Μητσοτάκη. Και πράγματι, σε μια από τις πιο ηχηρές πολιτικές ανατροπές των τελευταίων ετών, η Κρήτη – μέχρι πρότινος αριστερό προπύργιο – γύρισε στη Νέα Δημοκρατία το 2023. (Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: ”Η σύνδεση των υπό έρευνα απατεώνων με οποιαδήποτε αλλαγή στο εκλογικό αποτέλεσμα είναι εξωπραγματική, προϊόν επιστημονικής φαντασίας”)».

Ο λογαριασμός στους Έλληνες

«Ας το πούμε καθαρά: πρόκειται για ακόμα ένα οικονομικό πλήγμα που θα το πληρώσουν ξανά οι έλληνες φορολογούμενοι», εκτιμά ορθά ο Αλεξάντερ Κλαπ, προοιωνίζοντας χειρότερες εξελίξεις: «Το πρόστιμο που επέβαλαν ήδη οι Βρυξέλλες, περίπου 415 εκατ. ευρώ, θα μετακυλιστεί στους έλληνες πολίτες – από τους πιο υπερεργαζόμενους και ταυτόχρονα από τους χαμηλότερα αμειβόμενους στην Ε.Ε. Για να καλυφθεί, θα χρειαζόταν ολόκληρος ο πληθυσμός των 10 εκατ. να δουλέψει από οκτώ ώρες ο καθένας με τον κατώτατο μισθό. Και αναμένονται κι άλλα πρόστιμα, καθώς η έρευνα της Κοβέσι επεκτείνεται».

Οι αντιφάσεις του «νέου κράτους»

«Εδώ και έξι χρόνια, ο Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι ”καθαρίζει” τη σαπίλα του ελληνικού κράτους. Μιλά για τεχνοκρατική αναμόρφωση, για μια ”νέα Ελλάδα”. Όμως κάθε κρίση ξεγυμνώνει τις αντιφάσεις αυτών των λόγων. Το 2022, ο ανιψιός του παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών – μόνο για να αρχίσουν συζητήσεις για την επιστροφή του, δύο χρόνια μετά. Το 2023, ο υπουργός Υποδομών παραιτήθηκε μετά την τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς, έπειτα από αγνοημένες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων – μόνο για να επιστρέψει στην έδρα του μόλις κόπασε η οργή», υπενθυμίζει ο βρετανός ανταποκριτής.

Μια χώρα εγκλωβισμένη

«Σκάνδαλα αντιμετωπίζονται σαν ενοχλητική επικοινωνιακή ”σκόνη”. Το πρόβλημα δεν είναι μια πολιτική τάξη που εναλλάσσεται με ασυλία, αλλά οι Έλληνες που επιμένουν να ζητούν λογοδοσία από όσους κηρύττουν τα περί ”διαφάνειας”.

Η Ελλάδα προβάλλεται ως ανερχόμενο τεχνολογικό κέντρο, μαγνήτης επενδύσεων. Για τους περισσότερους πολίτες όμως, η ευημερία αυτή είναι ψευδαίσθηση. Και ολοένα περισσότερο, η χώρα κινδυνεύει να γίνει κάτι άλλο: ένας τόπος όπου οι πολίτες καλούνται να πιστέψουν ότι η διαφθορά που καταστρέφει ξανά και ξανά την οικονομία τους και την εμπιστοσύνη τους, δεν είναι παρά αποκύημα της φαντασίας», καταλήγει στο άρθρο του ο δημοσιογράφος του TheGuardian.