Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που θα διερευνήσει τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 1998 έως και σήμερα. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι την πρώτη ημέρα θα εκλεγεί το προεδρείο, ενώ η επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα. Η επιτροπή έχει διάρκεια τριών μηνών, χωρίς να αποκλείεται να πάρει παράταση.

Εκτός από το ΠαΣοΚ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ήδη στείλει τη λίστα ονομάτων με τα μέλη που προτείνουν. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 31 βουλευτές. Όπως είχε αποκαλύψει το tovima.gr, το καλοκαίρι, από τη Νέα Δημοκρατία για το προεδρείο προορίζονται ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, αλλά και οι βουλευτίνες Μαρία Συρεγγέλα και Ιωάννα Λυτρίβη.

Στη θέση του εισηγητή αναμένεται να είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης. Μεταξύ άλλων, μέλη της επιτροπής από τη «γαλάζια» παράταξη θα είναι οι: Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ την Επιτροπή θα στελεχώσουν οι βουλευτές Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας, από την Ελληνική Λύση οι Κώστας Μπούμπας και Παράσχος Παπαδάκης και από τη Νίκη ο βουλευτής Νίκος Βρεττός.