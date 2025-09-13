Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, κρατώντας σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας, παίρνοντας μέρος σε διαδήλωση που οργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον.

Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι θα αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην πρωτεύουσα της Βρετανίας. Εξάλλου αντιδιαδήλωση της οργάνωσης «Stand up to Racism», με την ονομασία «Πορεία κατά του Φασισμού», είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα σε κοντινή απόσταση.

Το μεσημέρι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους νότια του ποταμού Τάμεση, προτού κατευθυνθούν προς το Γουέστμινστερ, έδρα του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της πορείας «Unite the Kingdom».

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, ενώ άλλοι είχαν φέρει μαζί τους σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «στείλτε τους σπίτι» και «σταματήστε τα πλοιάρια».

«Πιστεύουμε στον Τόμι»

Ο Ρόμπινσον έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή πορεία γιορτή της ελευθερίας του λόγου. Αναμένεται εξάλλου να αποτίσει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, έναν Αμερικανό συντηρητικό ινφλουένσερ ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη.

«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε σαν ένας για τις ελευθερίες μας», έγραψε ο Ρόμπινσον στο Χ.

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον, δηλώνει ότι είναι ένας δημοσιογράφος που αποκαλύπτει τα κακώς κείμενα του κράτους. Μεταξύ των υποστηρικτών του είναι και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό κόμμα της Βρετανίας, το Reform UK που έχει δει τον τελευταίο καιρό τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, έχει τηρήσει από στάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί αρκετές φορές μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.

«Θέλουμε πίσω τη χώρα μας, θέλουμε να επανέλθει η ελευθερία του λόγου», δήλωσε η διαδηλώτρια Σάντρα Μίτσελ. «Πρέπει να σταματήσουν την παράνομη μετανάστευση», πρόσθεσε. «Πιστεύουμε στον Τόμι».

Βασικό πολιτικό ζήτημα η μετανάστευση

Η αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτύξει περισσότερα από 1.600 μέλη της σε όλο τη βρετανική πρωτεύουσα, εκ των οποίων 500 έχουν αποσπαστεί από άλλες περιοχές.

Η μετανάστευση έχει αναχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, περισσότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο με πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και επεισόδια έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 28.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στις βρετανικές ακτές.