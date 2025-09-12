Η Ελλάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, αφού ηττήθηκε από την Τουρκία. Έτσι, την Κυριακή θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κατακτήσει μετάλλιο στο Eurobasket απέναντι στην Φινλανδία.

Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης η οποία διαθέτει ένα νεανικό σύνολο γεμάτο ταλέντο. Η αποστολή της μόνο εύκολη δε θα είναι, ωστόσο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θέλουν να φύγουν από τη Λετονία με ένα μετάλλιο.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 17.00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία θα αρχίσει στις 21.00.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός

17.00 Ελλάδα – Φινλανδία / ΕΡΤ1

Τελικός

21.00 Τουρκία – Γερμανία / ΕΡΤ1

Το πανόραμα του Eurobasket

