Σεισμός «ταρακούνησε» τη Θήβα τα ξημερώματα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας.

Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 2:41 είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για τον τρίτο σεισμό μέσα στις τρεις τελευταίες ημέρες, αρχής γενομένης από τον σεισμό που έγινε στις 9 του Σεπτεμβρίου στην Εύβοια και ο οποίος ταρακούνησε όλο το νησί αλλά και όλη την Αττική, γεννώντας τον φόβο στους κατοίκους των περιοχών.

Μία ημέρα μετά σεισμός σημειώθηκε και στην Αττική με επίκεντρο στο Γαλάτσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σεισμική δόνηση στην Θήβα είχε σημειωθεί και στις αρχές του μήνα Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα στις 6 του μήνα.