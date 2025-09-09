Ομαλά εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία, δεν υπάρχει ανησυχία για τον ισχυρό σεισμό στην Εύβοια που χθες λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα αναστάτωσε Εύβοια και Αττική. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας «δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Συγκεκριμένα ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Νέων Στύρων Ευβοίας και αναστάτωσε τόσο όσους εκείνη την ώρα δεν είχαν πάει ακόμη για ύπνο, όσο και αυτούς που κοιμόντουσαν τους οποίος αιφνίδια ξύπνησε λόγω της έντασής του.

Η σεισμική δόνηση που το επίκεντρό της εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα Δυτικά-Βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και είχε εστιακό βάθος 13,6 χλμ, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, ακόμη και στα δυτικά.

Ηταν ο κύριος σεισμός

«Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 15 δονήσεις με μέγεθος έως 2,7 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα ο χθεσινοβραδινός σεισμός ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος σεισμός, ωστόσο το φαινόμενο πρέπει να παρακολουθηθεί ώστε να εκτιμηθεί η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας» δήλωσε ο κ. Λέκκας

Η περιοχή δε δίνει σεισμούς

Επιπλέον ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα, η περιοχή είναι μία περιοχή που δε δίνει συνήθως μεγαλύτερους σεισμούς με βάση τα ιστορικά και ενόργανα δεδομένα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της ακολουθίας αλλά δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Πρόκειται για μία περιοχή που δε δίνει μεγάλους σεισμούς, έχουμε όμως τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Αξιολογούμε όλα τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε πιο σίγουρες εκτιμήσεις».

Δεν υπάρχουν ζημιές

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Ξαγρύπνησαν τα Νέα Στύρα

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους υπό το φόβο μεγαλύτερου σεισμού.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός είχε διάρκεια και αρκετή βοή. Χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το evima.gr την στιγμή του σεισμού όταν από σούπερ μάρκετ της περιοχής αρχίζουν και πέφτουν τα πάντα από τα ράφια.

Ο σεισμός είχε διάρκεια

«Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας» δήλωσε κάτοικος των Νέων Στύρων στην απεσταλμένη της ΕΡΤ Μαρία Σταθοπούλου.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛ.ΑΣ. και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ κάτοικοι του Μαραθώνα πρώτη φορά έχουν νιώσει τόσο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης

Τα ξημερώματα συνεδρίασε εκτάκτως και η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης τα μέλη της οποίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι γύρω από την περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισμός έχουμε κάποιες εστίες σεισμών που έχουν στο παρελθόν δώσει μεγαλύτερα μεγέθη σεισμών αλλά αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία.

Χωρίς ζημιές επιβεβαιώνουν και οι δήμαρχοι των πλησιέστερων περιοχών

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, σχολίασε στο ΕΡΤnews ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία».

Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος κοινότητας στα Νέα Στύρα, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων».

Εκτακτες περιπολίες πυροσβεστών στην Αθήνα

Συναγερμοί σπιτιών άρχισαν να ηχούν στην Αθήνα δευτερόλεπτα μετά τον σεισμό που ταρακούνησε το σύνολο του Λεκανοπεδίου.

Αμέσως μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, από το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δόθηκαν εντολές για να γίνουν άμεσα, προληπτικά, περιπολίες από όλους τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της πρωτεύουσας -καθώς και στην Εύβοια. Σε λίγα λεπτά, περιπολικά οχήματα της Πυροσβεστικής, με φάρους αναμμένους, αλλά όχι σειρήνες,άρχισαννα «χτενίζουν» τους δρόμους της πόλης για τυχόν προβλήματα.

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα «μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας».

Στην ανακοίνωση τονιζόταν ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν αναφορές για ζημιές σε κτίρια καθώς και ότι με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.