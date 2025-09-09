Στις 00.27 της Τρίτης ισχυρή σεισμική δόνηση «ξύπνησε» τους κατοίκους της Εύβοιας και της Αττικής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή των Νέων Στύρων.

Η αναθεωρημένη λύση υπολογίζει το μέγεθος της δόνησης στα 5,2 Ρίχτερ και το επίκεντρό της 5 χιλιόμετρα Δυτικά Βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα. Το εστιακό βάθος είναι στα 13.6 χιλιόμετρα.

Παπαδόπουλος: «Αναμένονται μετασεισμοί»

Στο πρώτο του σχόλιο για το σεισμό ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι αναμένεται να υπάρξουν μετασεισμοί. «Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Στέργιος Τσίρκας: «Δεν έχουμε αναφορές για ζημιές»

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, μίλησε στην ERTNews και τόνισε ότι «ήταν έντονος ο σεισμός. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιους σεισμούς στην περιοχή μας. Είχαμε μικροσεισμούς, αλλά όχι κάτι τέτοιο. Ήταν πρωτόγνωρο».

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχουν αναφορές για ζημιές επεσήμανε: «Δεν έχουμε καμία αναφορά για ζημιές από τον σεισμό». Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής δεν υπάρχει κάποια κλήση για βοήθεια ή για ζημιές.

Σύσκεψη στον ΟΑΣΠ

Η μεγάλη σεισμική δόνηση, η οποία έγινε σε μία περιοχή η οποία δεν έχει ανάλογο σεισμικό παρελθόν προκάλεσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Λίγα λεπτά μετά το σεισμό είχαμε σύγκληση σύσκεψης στον ΟΑΣΠ για την παρακολούθηση του φαινομένου και την εκτίμηση της πορείας του.

Μετά την ολοκλήρωσή της ο κ. Λέκκας επεσήμανε: «Ήταν ένας σεισμός 5,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρό της ήταν σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μέτρια σεισμικότητα. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού βάρους. Τον ένιωσαν στην Εύβοια, στην Αττική, στην Βοιωτία ακόμα και την Τήνο. Από εκεί και πέρα μιλάμε με τους συναδέλφους για να δούμε τα επόμενα βήματα».