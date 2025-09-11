Λίγες ώρες μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε με επίκεντρο το Χαλάνδρι, ακόμα ένας σεισμός έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Βόρεια προάστια της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός είχε επίκεντρο την Κηφισιά και το μέγεθος της δόνησης ήταν 2,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικου Ινστιτούτο το επίκεντρο της ήταν 1 χλμ Βόρεια της Κηφισιάς. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11χλμ.

Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα είχε σημειωθεί άλλη δόνηση μεγέθους 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το Χαλάνδρι.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογους μικρούς σεισμούς είχαμε και πριν από περίπου ένα χρόνο στην περιοχή.

Τότε οι επιστήμονες ήταν τονίσει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχιας. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας είχε δηλώσει ότι «η περιοχή που σημειώθηκαν οι σεισμικές δονήσεις δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλα ρήγματα. Έχει μικρά ρήγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν κάτι το πολύ μεγαλύτερο».

Ο ίδιος είχε προσθέσει ότι αυτοί οι σεισμοί γίνονται αισθητοί λόγω του μικρού εστιακού τους βάθους, ωστόσο δεν εμπνέουν ανησυχία.