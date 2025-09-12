Στην αντεπίθεση πέρασε σήμερα 12/9 ο Γιώργος Μαζωνάκης που κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε χαμογελαστός στην Ευελπίδων και μίλησε στους δημοσιογράφους.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μηνύσω τους εμπλεκόμενους για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα σωστά και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα μήπως μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση το να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», δήλωσε έξω από τα δικαστήρια ο τραγουδιστής.

Όταν δημοσιογράφος τού είπε ότι η αδελφή του μίλησε για αγάπη, εκείνος απάντησε: «Η αγάπη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα, αλλά ένα πολύ ωραίο πράγμα είναι και η εκτίμηση».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί στο παρελθόν στον ίδιο για βοήθεια καθώς πίστευε ότι τον παρακολουθούσαν. Μετά από έρευνα βρέθηκε στο σπίτι του εξάρτημα παρακολούθησης. «Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον πομπό με τον οποίο τον παρακολουθούσαν» ανέφερε. Ο δικηγόρος του προαναγγέλει νέες μηνύσεις στο μέλλον