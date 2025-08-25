Στοιχεία για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει σε νέα ανακοίνωση η οικογένεια του, αναφερόμενη στην εισαγγελική εντολή στην οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν συμμετείχε η αδελφή του, Βάσω.

«Για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Η επιστολή

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».

«Μιλάμε για μεγάλα ποσά»

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης μίλησε σήμερα (25/8) στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN λέγοντας ότι ο γνωστός τραγουδιστής θα κινηθεί νομικά κατά της αδελφής του, Βάσως και άλλων μελών της οικογένειάς του.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα θέματα και ο λόγος της μήνυσης είναι οικονομικής φύσεως, για την περιουσία του Γιώργου. Μιλάμε για μεγάλα ποσά, κυρίως μετρητά», είπε ο δικηγόρος.

«Πίστευαν ότι θα τον αποδυναμώσουν και θα τον αποτρέψουν να κινηθεί δικαστικά εναντίων τους και γι’ αυτό το λόγο το έκαναν. Ο Γιώργος εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει φυσική επαφή με τα μέλη της οικογένειάς του, ούτε με την αδερφή του ούτε με τους γονείς του. Πώς γνώριζαν ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση;» ανέφερε χαρακτηριστικά.