Χθες Πέμπτη 21/8 πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης το επίσημο εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια των προηγούμενων ημερών.

«Οι γιατροί έκριναν τη Δευτέρα ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα, παρόλα αυτά συμφώνησε, ώστε να μην υπάρχει σκιά για την ψυχική του υγεία, να κάνει κάποιες εξετάσεις. Βγήκαν τα αποτέλεσματα, με τη βούλα ο Γιώργος είναι απόλυτα υγιής. Δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ιατρικής φροντίδας» είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης.

Ο κ. Μερκουλίδης επιβεβαίωσε ότι ο γνωστός τραγουδιστής δεν χρήζει ούτε ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επεναξέτασης, ούτε θα πάει ξανά στο Δρομοκαΐτειο. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος» είπε.

«Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν»

Λίγες ώρες μετά το χθεσινό εξιτήριο ο κ.Μερκουλίδης τόνισε ότι όλα έγιναν λόγω της δικαστικής διένεξης που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», είπε χαρακτηριστικά