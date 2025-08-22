Χθες Πέμπτη 21/8 πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης το επίσημο εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια των προηγούμενων ημερών.
«Οι γιατροί έκριναν τη Δευτέρα ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα, παρόλα αυτά συμφώνησε, ώστε να μην υπάρχει σκιά για την ψυχική του υγεία, να κάνει κάποιες εξετάσεις. Βγήκαν τα αποτέλεσματα, με τη βούλα ο Γιώργος είναι απόλυτα υγιής. Δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ιατρικής φροντίδας» είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης.
Ο κ. Μερκουλίδης επιβεβαίωσε ότι ο γνωστός τραγουδιστής δεν χρήζει ούτε ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επεναξέτασης, ούτε θα πάει ξανά στο Δρομοκαΐτειο. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος» είπε.
«Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν»
Λίγες ώρες μετά το χθεσινό εξιτήριο ο κ.Μερκουλίδης τόνισε ότι όλα έγιναν λόγω της δικαστικής διένεξης που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», είπε χαρακτηριστικά
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά του. «Δεν έχει καμιά επικοινωνία ούτε με την μητέρα, ούτε με τις αδερφές, ούτε με τον πατέρα του. Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Ο Γιώργος όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα πλέον, επισήμως των γιατρών. Η οικογένειά του αιτήθηκε τον εγκλεισμό του».
«Δοκιμασίες τα δώρα του Θεού»: Το βίντεο από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram βίντεο που δείχνει το δωμάτιο που νοσηλευόταν στο Δρομοκαΐτειο.
Στο βίντεο φαίνεται το κρεβάτι του, η θέα από το δωμάτιό του καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στη ντουλάπα φαίνεται να αναγράφεται η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».
Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε, το οποίο τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα. Συνεχίζεται…», θέλοντας και πάλι να στείλει το δικό του μήνυμα.