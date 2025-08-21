Γιώργος Μαζωνάκης: Κι επίσημα πλέον εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο την Πέμπτη 21 Αυγούστου, παρουσία του δικηγόρου του. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν γνωμάτευσης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, ο καλλιτέχνης είχε λάβει δεύτερη θεραπευτική άδεια από το ψυχιατρικό ίδρυμα, όπου νοσηλευόταν προσωρινά.

Στο μεταξύ, ο Μαζωνάκης είχε προβεί σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο ακούγεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Ζηλεύω». Στο υλικό εμφανίζεται και χάρτινο ομοίωμά του, με τη λεζάντα: «όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…». Επιπλέον, παρέθεσε στίχους από το τραγούδι του «Τρελός».

Παράλληλα, μέσω του δικηγόρου του, είχε στείλει μήνυμα ευχαριστίας προς τους θαυμαστές και τους συνεργάτες του, κάνοντας λόγο για «άθλια μεθόδευση» πίσω από την προσωρινή νοσηλεία του και υπογραμμίζοντας ότι δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.