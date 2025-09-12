Ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του μίλησε για τους στόχους του ΠαΣοΚ στις επόμενες εκλογές. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

«Σε ό,τι με αφορά, θέλω να είμαι σαφής, πιστεύω ότι το ΠαΣοΚ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγηθεί σε κυβερνητική συνεργασία με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όσες κάλπες κι αν χρειαστούν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έθεσε ως στόχο του ΠαΣοΚ την πρώτη θέση, ενώ έκανε λόγο για αντεπίθεση η οποία θα αρχίσει από τη ΔΕΘ. «Πρέπει να το πούμε από τώρα ότι ένας και μοναδικός στόχος είναι να είμαστε στην πρώτη θέση.

Ξεκινάμε την αντεπίθεση με τη ΔΕΘ που έχει έναν πολύ μεγάλο συμβολισμό, για πρώτη φορά ανεβαίνει το ΠαΣοΚ και ο πρόεδρός του σαν αξιωματική αντιπολίτευση, με έναν και μόνο στόχο την πολιτική αλλαγή. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές» ανέφερε μεταξύ άλλων.

