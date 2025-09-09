Με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία και την ανάδειξη των προγραμματικών του θέσεων, το ΠαΣοΚ πραγματοποιεί μια συντονισμένη πανστρατιά στελεχών, βουλευτών και κομματικών οργανώσεων σε πόλεις και χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η κορύφωση αυτής της πολιτικής εξόρμησης έρχεται με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ειδικά φέτος αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Ο λόγος είναι πως ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναμένεται να ανακοινώσει τη στρατηγική του κόμματος για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέσα από σειρά μεταρρυθμίσεων με προοδευτικό πρόσημο.

Η συνάντηση

Ωστόσο, λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να έχει σήμερα στις 12:00 μια ελεύθερη συζήτηση με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Συγκεκριμένα έχουν προσκληθεί στο διάλογο εκπρόσωποι από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΒΕΑ, ΕΣΑΜΕΑ, ΕΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΕΑ ,ΣΕΤΕ και ΕΘΕΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση αυτή, που έχει προγραμματιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχει τυπικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικό. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναμένεται να αναπτύξει σε αδρές γραμμές κάποιες από τις θέσεις του για τους εργαζομένους και την οικονομία που αποτελούν ουσιαστικά προανάκρουσμα των όσων θα πει και στην κεντρική του ομιλία το Σάββατο στη ΔΕΘ. Παράλληλα, εκπρόσωποι εργαζομένων και κοινωνικών φορέων αναμένεται να ζητήσουν από τον Νίκο Ανδρουλάκη στήριξη σε μια σειρά από θέματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των μεσαίων και χαμηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας που διαρκώς φθίνει.

Το θεματολόγιο

Στην ατζέντα του διάλογου οι κοινωνικοί φορείς προσέρχονται με συγκεκριμένα αιτήματα. Η ΓΣΕΕ ζητά την επαναφορά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και την απόσυρση των ρυθμίσεων του εργασιακού νομοσχεδίου για τις ώρες εργασίας. Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στη διάταξη για κατάργηση μονιμότητας στο Δημόσιο και ζητά την επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), και η ΓΣΒΕΕ επιδιώκουν την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και την επαναφορά αφορολόγητου για επιχειρηματίες. Επίσης, ζητούν βιώσιμες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ενώ τονίζουν πως πρέπει να υπάρξει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για το εμπόριο σε έξι αναπτυξιακούς άξονες με αιχμή την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ανάπτυξη και την πρόσβαση σε εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο ΣΕΒ από τη μεριά του προσέρχεται στη συζήτηση με κύριο αίτημα του τη μείωση του κόστους ενέργειας. Ενώ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) απαιτεί τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών, την κατάργηση προκαταβολής φόρου και τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα, αλλά και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) αναμένεται να εκφράσει την απογοήτευση της καθότι δεν συμπεριλήφθηκαν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Παράλληλα, θα ζητήσουν από τον Νίκο Ανδρουλάκη λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως η καθυστέρηση στις καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων, αλλά και στο κόστος παραγωγής. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ( ΣΕΤΕ) θα συζητήσει για τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές, την έλλειψη χωροταξικού, καθώς και τα ζητήματα που υπάρχουν με τους εργαζομένους

Συνάντηση στη Βουλή

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 14:30 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στο γραφείο του στη Βουλή με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ Maher Nicola Canawati, που είναι προσκεκλημένος του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αλλά και με τον Παλαιστίνιο Πρέσβη στην Αθήνα Yussef Dorkhom.

Σκοπός της επίσκεψης είναι ο Δήμαρχος Βηθλεέμ να ενημερώσει τόσο τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, όσο όμως και άλλους πολιτικούς αρχηγούς για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.

Εξόρμηση στη Β. Ελλάδα

Την ίδια ώρα κλιμάκια του ΠαΣοΚ οργώνουν όλη τη Β. Ελλάδα προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Χθες Δευτέρα ο Πάρις Κουκουλόπουλος με την Όλγα Μαρκογιαννάκη, τον Κανέλλο Τούντα, τον Γιάννη Κυαννίδη και τον Κωνσταντίνο Μπλιάτσο περιόδευσαν στην Κοζάνη. Ενώ η Ράνια Θρασκιά, ο Στέφανος Παραστατίδης και ο Μιχάλης Χάλαρης βρέθηκαν στην Καβάλα, την ίδια ώρα που ο Πέτρος Παππάς, ο Μιχάλης Τζελέπης, η Σταυρούλα Μιχαλοπούλου και η Μυρτώ Σαμαρά περιόδευαν στην Πιερία.

Σήμερα Τρίτη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Χρήστος Παπαστέργιου και ο Ηρακλής Δρούλιας θα βρεθούν στις Σέρρες, ενώ οι Απόστολος Πάνας , Χάρης Σεϊτανίδης, Γιάννης Μπατζαρακίδης και Μιχάλης Παπαστεργίου θα βρεθούν στο Κιλκίς, με τον Στέφανο Παραστατίδη και τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο να επισκέπτονται τον Έβρο.

Αύριο Τετάρτη ο Παναγιώτης Δουδωνής και ο Θανάσης Γλαβίνας θα πραγματοποιήσουν περιοδεία στην Ξάνθη, ενώ οι Τάσος Νικολάιδης, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Πάρις Κουκουλόπουλος θα αποτελέσουν το κλιμάκιο του ΠαΣοΚ που θα επισκεφθεί την Φλώρινα. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Ηρακλής Δρούλιας και ο Γιάννης Μπατζαρακίδης θα πραγματοποιήσουν εξόρμηση στη Χαλκιδική, με τους Στέφανο Παραστατίδη και Γρηγόρη Τιμοσίδη να πλαισιώνουν τον Ιλχάν Αχμέτ στο κλιμάκιο της Ροδόπης.

Την Πέμπτη η Κατερίνα Σπυριδάκη θα βρεθεί στην Α’ Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης Καρχιμάκης με την Μάρα Κουκουδάκη θα μεταβούν στα Γρεβενά, οι Δημήτρης Μάντζος, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Μιχάλης Τζελέπης θα περιοδεύσουν στην Πέλλα. Τη Δράμα θα επισκεφθούν οι Παναγιώτης Δουδωνής, Θανάσης Γλαβίνας, Μανώλης Χνάρης και Έλενα Βατσινά, ενώ την ίδια ημέρα κλιμάκιο αποτελούμενο από τους Μιχάλη Κατρίνη, Γιώργο Φραγγίδη, Χρήστο Παπαστεργίου και Ηρακλη Δρούλια θα επισκεφθεί την Ημαθία

Την Παρασκευή οι Μιχάλης Καρχιμάκης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Μανώλης Χνάρης, Νίκος Σδούκος και Θανάσης Γλαβίνας θα βρίσκονται σε περιοχές της Β΄ Θεσσαλονίκης, ενώ στην Καστοριά θα μεταβούν οι Κατερίνα Σπυριδάκη, Δημήτρης Οικονόμου και Μάρα Κουκουδάκη. Παράλληλα οι Ευαγγελία Λιακούλη και Κατερίνα Καζάνη θα μιλήσουν σε προγραμματισμένη εκδήλωση που γίνεται στη Λάρισα με αφορμή τα δύο χρόνια από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ στη Θεσσαλία.

Το Σάββατο πρωί, ο Νίκος Ανδρουλάκης πλαισιωμένος από το οικονομικό επιτελείο του κόμματος που αποτελείται από τους βουλευτές Παύλο Γερουλάνο, Πάρι Κουκουλόπουλο, Μιλένα Αποστολάκη και Γιώργο Νικητιάδη, αλλά και τους τομεάρχες Γιώργο Παλαιοδήμο και Κωνσταντίνο Γάτσιο θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ και στη συνέχεια μαζί με όλους τους βουλευτές του κόμματος θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης.