Όσοι μείναμε τον Αύγουστο στην Αθήνα ανήκουμε σε εκείνο το κλειστό κλαμπ των μυημένων και τυχερών, που ξέρουν να απολαμβάνουν τα καλά μιας πόλης η οποία όλες τις άλλες μέρες του χρόνου είναι στην καθημερινότητά της σχεδόν ανυπόφορη. Το μήνα που ο συνωστισμός μεταφέρεται στα νησιά και στους παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας, η άδεια πρωτεύουσα με τις αμέτρητες προτάσεις για ψυχαγωγία, δραστηριότητες, φαγητό, ακόμα και για μπάνιο είναι πολλές φορές η πιο έξυπνη επιλογή.

Τώρα, όμως, ο Αύγουστος τελειώσε, ο Σεπτέμβρης βρίσκεται προ των πυλών και οι περισσότεροι “εκδρομείς” έχουν επιστρέψει. Τα Σαββατοκύριακα, όμως, ακόμη η Αθήνα αδειάζει, ευκαιρία λοιπόν να επισκεφθούμε μέρη στα οποία σε μερικές εβδομάδες θα γίνεται το αδιαχώρητο. Όπως τα μαγαζιά που ακολουθούν και αποτελούν νέες αφίξεις για την πόλη -μέρη στα οποία πιθανότατα σε μερικές εβδομάδες θα γίνεται το αδιαχώρητο.

Groovy Mango, Νέος Κόσμος

Στη γωνία της Ηρακλέους, ακριβώς απέναντι από τη στάση Συγγρού-Φιξ, το Groovy Mango, παρά τους μόλις δύο μήνες ζωής του, έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα όσων αγαπούν τις ασιατικές γεύσεις, τα ευφάνταστα κοκτέιλ και την ανεπιτήδευτη φιλοξενία. Πίσω από το project βρίσκονται δύο φίλοι με κοινή πορεία χρόνων, αλλά εντελώς διαφορετική επαγγελματική ταυτότητα: ο Αντώνης Λιώλης, ο οποίος διαθέτει μακρά εμπειρία στο χώρο της εστίασης, με σταθμούς όπως το Circus, το Blue Bamboo και το Tzoutzouka, και ο Γιώργος Mo, δημιουργός της Mo Vintage Athens, μιας μπουτίκ με συλλεκτικά ρούχα που πωλούνται ακόμα και σε μουσεία.

Το Groovy Mango έχει δημιουργηθεί με πολλή προσωπική δουλειά, μεράκι και χαρακτήρα. Από τη διακόσμηση και τις μουσικές επιλογές μέχρι το μενού, όλα έχουν περάσει από τα χέρια των ιδιοκτητών. Ο χώρος διαθέτει ψηλό ταβάνι, λιτές γραμμές και τραπεζάκια που απλώνονται στο πεζοδρόμιο, με ανοιχτή θέα προς το λόφο Φιλοπάππου.

Το μενού κινείται στον άξονα του ταϊλανδέζικου comfort food. Οι επιλογές λίγες, αλλά καλοδουλεμένες: κοτόπουλο satay, pad thai, bao buns με κιμά, σαλάτα με μάγκο και κάρι. Στα ποτά, θα βρείτε φροντισμένα signature cocktails όπως ένα δημιουργικό Zombie ή ένα Coffee martini, αλλά και μια λίστα κρασιών που καλύπτει ελληνικές και διεθνείς ετικέτες.

Η μουσική αποτελεί βασικό συστατικό της εμπειρίας. Κάθε ώρα έχει το δικό της σάουντρακ, με curated playlists που χτίζουν ατμόσφαιρα ανάλογα με τη στιγμή και το κοινό. Το Groovy Mango απευθύνεται σε όσους αναζητούν αυθεντικότητα και συνέπεια. Έχει ήδη αποκτήσει το δικό του κοινό και συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία συνάντησης της πόλης.

Ηρακλέους 22, Νέος Κόσμος, τηλ. 210-9239915

Osteria Mamma, Κεραμεικός

Σίγουρα θα έχετε παρακολουθήσει κι εσείς κάποια ταινία που διαδραματίζεται στην Ιταλία με ολόκληρη την υπόθεση να περιστρέφεται γύρω από ένα τραπέζι. Ή σε ένα μικρό, οικογενειακό εστιατόριο που σερβίρει μόνο αυθεντικές συνταγές με φροντίδα, σαν να μαγείρεψε η γιαγιά της οικογένειας. Αν αυτή η εικόνα σάς γοητεύει, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Μια παρόμοια εμπειρία σάς περιμένει στο κέντρο της Αθήνας, στον Κεραμεικό.

Ακούει στο όνομα Osteria Mamma και είναι το δημιούργημα της έμπειρης σεφ Ελένης Σαράντη και του συζύγου της, Βασίλη Στεφανάκη. Ένα project καρδιάς εμπνευσμένο από τη μητέρα της σεφ, η οποία πάντα ονειρευόταν να ανοίξει το δικό της εστιατόριο σε αυτήν τη γειτονιά, όπου μεγάλωσε τα τέσσερα παιδιά της. Σήμερα, όλα τους συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του οράματός της.

Εδώ τα πάντα είναι χειροποίητα. Το σφιχτό και προσεγμένο μενού παραπέμπει περισσότερο σε τραπέζι σε ιταλικό σπίτι παρά σε τυπική ιταλική τρατορία. Φρέσκα ζυμαρικά και νιόκι, arancini, παραδοσιακά πιάτα με κρέας όπως saltimbocca από μοσχάρι, cotoletta alla bolognese και αρνίσιο κότσι αποτελούν τα highlights.

Το κρασί έχει τη δική του θέση στο Osteria Mamma. Η λίστα είναι πλούσια, με έμφαση σε ιταλικές ετικέτες και η επιμέλειά της φέρει την υπογραφή του Τηλέμαχου Παπανδρέα, head sommelier επίσης του βραβευμένου με δύο αστέρια Michelin Delta.

Σαλαμίνος 64, Κεραμεικός, τηλ. 6936-607794

Meigma, Μεταξουργείο

Το να μένεις πιστός στις ρίζες σου και την αυθεντική κουζίνα του τόπου σου έχει μια αναμφισβήτητη αξία. Ταυτόχρονα, όμως, ως πολίτες του κόσμου που έχουμε γίνει όλοι πλέον, έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε και να εκτιμάμε τις γεύσεις άλλων πολιτισμών. Άλλωστε, κάθε κουζίνα έχει διαμορφωθεί μέσα από επιρροές, ανταλλαγές και ανοιχτές γαστρονομικές συνομιλίες. Χωρίς αυτή την προσέγγιση, δεν θα υπήρχε ποτέ η Nikkei κουζίνα, ούτε τόσα από τα fusion πιάτα που έχουμε αγαπήσει τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται το Meigma στο Μεταξουργείο, της Μαρίνας Χρονά. Σε αντίθεση με το επίσης επιτυχημένο Το Ρίνι της κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το νέο εγχείρημα της σεφ έχει πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Το μενού συνδυάζει κλασικά πιάτα διαφορετικών πολιτισμών, από τα μικροσκοπικά ντολμαδάκια της Κάσου μέχρι την πασίγνωστη και δημοφιλή ρώσικη σαλάτα.

Ο χώρος είναι industrial, αλλά ταυτόχρονα ζεστός, χάρη στις πολλές γλάστρες και στα τοιχογραφημένα έργα των Ιταλών καλλιτεχνών Λούκα Ζάμοκ και Λούκα Λατούγκα, της ίδιας ομάδας που έχει επιμεληθεί και το χώρο του Food For Soul του Μάσιμο Μποτούρα στη Μόντενα.

Το brunch σερβίρεται από τις 9 το πρωί, ενώ το φαγητό είναι comfort μεν, αναβαθμισμένο και ποιοτικό δε. Οι γεύσεις προέρχονται από παντού, αλλά ο συνδυασμός τους δημιουργεί μια νέα προσωπικότητα, γεγονός που έχει κάνει αυτήν τη μεταμοντέρνα ταβέρνα μία από τις πιο αξιόλογες αφίξεις στην πόλη.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 114, Μεταξουργείο, τηλ. 210-3452094

Koumkan στο Semiramis, Κηφισιά

Πώς θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας ένα μέρος με ροζ πισίνα; Μπορεί να ακούγεται εκκεντρικό, αλλά όσοι έχουν περάσει χρόνο στο ξενοδοχείο Semiramis, με την ποπ διακόσμηση και την παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα, ξέρουν καλά πως μόνο μια τέτοια επιλογή θα ταίριαζε στο σκηνικό.

Από το πρωί μάς περιμένει λοιπόν αυτή η ροζ όαση δροσιάς στα βόρεια, με ξαπλώστρες στη σκιά, χαμηλή μουσική και κοινό που ξέρει πού πάει. Το φαγητό επιμελείται η ομάδα του Koumkan –του all-day μπαρ/εστιατορίου που στεγάζεται μέσα στο ξενοδοχείο– και κινείται ανάμεσα σε δροσερές σαλάτες, ωραία wraps και σνακ που ταιριάζουν στο poolside living.

Από το απόγευμα όμως και μετά, η ατμόσφαιρα αλλάζει, γίνεται πιο βραδινή. Το ίδιο και το μενού που περιλαμβάνει και πιάτα της σύγχρονης comfort κουζίνας με έντονες ασιατικές επιρροές – υπάρχει καλύτερη κουζίνα για το καλοκαίρι;

Semiramis Hotel, Χαριλάου Τρικούπη 48, Κηφισιά, τηλ. 210-6284560

Kykloi by Priceless, Γκάζι

Πριν από μερικές μόλις εβδομάδες άνοιξε στην καρδιά της πόλης ένα ιδιαίτερο εστιατόριο με υπέροχη ταράτσα και αισθητική, που συνδυάζει γεύση, ατμόσφαιρα και κοινωνική ευαισθησία. Ο λόγος για το Kykloi by Priceless, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τη στρατηγική της Mastercard να επενδύει σε αυθεντικές εμπειρίες με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Στην κουζίνα βρίσκεται ο Παύλος Κυριάκης, που γνωρίσαμε από τη θητεία του σε κορυφαία εστιατόρια όπως είναι το Σπονδή αλλά και το Zillers, στο οποίο έφερε ένα αστέρι Michelin. Στο νέο του εγχείρημα στο Γκάζι, πατάει στην ελληνική εποχικότητα και στους μικρούς παραγωγούς για να φτιάξει τα προορισμένα για μοίρασμα πιάτα του.

Τη μαγειρική του δεινότητα βέβαια ο σεφ την έχει αποδείξει, τώρα όμως μας αποκαλύπτει και την ευαίσθητη πλευρά του. Η ομάδα του στην κουζίνα και στο σέρβις είναι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί μέσα από το ReStart, ένα πρόγραμμα ένταξης στην αγορά εργασίας για όσους χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Όλο το project, από το σχεδιασμό του χώρου μέχρι το σέρβις, έχει δομηθεί με αυτό το σκεπτικό.

Οι κύκλοι του ονόματος του εστιατορίου παραπέμπουν σε έννοιες όπως η επιστροφή, η σύνδεση και η συνέχεια. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να γίνουμε μέρος της προσπάθειας, πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ότι θα το απολαύσουμε κιόλας. Tip: Μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε τη γαλατόπιτα – από τα καλύτερα επιδόρπια που έχουμε δοκιμάσει σε εστιατόριο, το οποίο όμως αδικείται από το όνομά του.

Βουτάδων 36, Κεραμεικός, τηλ. 210-3452094

Hafu, Κολωνάκι

Το νέο επαγγελματικό εγχείρημα του Σωτήρη Κοντιζά έδωσε μεγάλη χαρά σε όσους απογοητεύτηκαν όταν άκουσαν ότι ο δημοφιλής σεφ αποχώρησε από το Nolan στο Σύνταγμα, το εστιατόριο με το οποίο συστήθηκε στη γαστρονομική ζωή της πρωτεύουσας. Όλα όμως αποκαταστάθηκαν με το νεοαφιχθέν Hafu (η λέξη σημαίνει «μισός» στα ιαπωνικά και αναφέρεται στην καταγωγή του σεφ από Ελλάδα και Ιαπωνία) στην καρδιά του Κολωνακίου, μιας και εκεί θα βρίσκουμε ξανά όλα τα πιάτα που αγαπήσαμε.

Ο χώρος, λιτός και απέριττος, απόλυτα συμβατός με την ιαπωνική κουλτούρα που αποφεύγει τις υπερβολές. Αρκεί η ανοιχτή κουζίνα για να κλέψει τις εντυπώσεις, εκεί όπου εκτυλίσσεται άλλωστε όλη η δράση. Την εκτέλεση των πιάτων έχει αναλάβει ο σεφ Χάρης Μαρίστας, ο οποίος μεταφράζει με επιμέλεια τη μαγειρική γλώσσα του Κοντιζά σε πιάτα ισορροπημένα, τολμηρά στις υφές αλλά αναμενόμενα στις γεύσεις. Το μενού παραμένει σύντομο, στηριγμένο στα αγαπημένα πιάτα του παρελθόντος: τα αλμυρίκια με αγγουρογρανίτα, τα φασολάκια με βερίκοκο και συκωτάκια, το πολυφωτογραφημένο soba με πέστροφα και ταχίνι, καθώς και το γνώριμο τηγανητό κοτόπουλο που σερβίρεται με φροντίδα, συνοδευμένο από φρέσκο πουρέ.

Απογοήτευσε βέβαια λίγο όσους ήθελαν να δουν κάτι διαφορετικό από τον δημιουργικό σεφ, αλλά ευτυχώς έχουμε τα αγαπημένα μας πιάτα για να μας παρηγορήσουν. Άλλωστε, αρχή είναι ακόμη και το συγκεκριμένο εστιατόριο αποτελεί πεδίο ανοιχτό για να δράσει ο αγαπημένος «master chef». Ας περιμένουμε λοιπόν.

Δραγατσανίου 8, Κολωνάκι, τηλ. 215-2155550

¡Topa!, Κυψέλη

Πόσοι θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι η κρητική κουζίνα θα ταίριαζε τόσο πολύ με εκείνη της Χώρας των Βάσκων; Ο Άρης Σκλαβενίτης και ο Γιάννης Τσικουδάκης Topa(ν) και το έκαναν. Ένα καφενείο λίγο διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει, αλλά αν κάποιοι μπορούσαν να καταφέρουν ένα τόσο ιδιαίτερο πάντρεμα, είναι αυτοί οι δύο. Ο Άρης Σκλαβενίτης, ίσως ο πιο γνωστός σομελιέ στην Ελλάδα και πολυβραβευμένος σε διεθνείς διαγωνισμούς, και ο Γιάννης Τσικουδάκης, σεφ με κρητική καρδιά και μεσογειακή φαντασία, έφτιαξαν έναν προορισμό στη Φωκίωνος Νέγρη για όσους θέλουν να περάσουν καλά.

Όσο για το προκείμενο, δηλαδή το μενού, έχουμε πιάτα ωμά, τηγανητά, βραστά, στη σχάρα, όπως ψάρι με mojo (πικάντικη κουβανέζικη σάλτσα), μια τσικουδιά δίπλα σε txakoli (αφρώδες ξηρό κρασί), μια κρέμα καταλάνα που κάνει ντουέτο με σφακιανή πίτα.

Και το τσίζκεϊκ τους, μια κόλαση κρητικοβασκική! Καθίστε, απολαύστε το και πιείτε στην υγειά μας ή, όπως λένε οι Βάσκοι, «topa».

Φωκίωνος Νέγρη 43, Κυψέλη, τηλ. 210-8660889

Mirlo καντίνα, Γκάζι

Στην Πλατεία Ελασιδών, στο Γκάζι, άνοιξε πολύ πρόσφατα το Mirlo (σημαίνει μαυροκότσιφας), μια μικρή καντίνα με γεύσεις της Ανατολής, αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών πολύ έμπειρων επαγγελματιών στο χώρο της εστίασης. Ο Ανδρέας Κιλτσικσής (Feyrouz), μαζί με τον Βασίλη Χαμάμ (Poster, Εστέτ) και τον Ανδρέα Νικολόπουλο (Simul) μεγαλούργησαν σε ένα χώρο 27 τετραγωνικών που, από ό,τι φαίνεται, τους εκφράζει απόλυτα.

Το μενού περιλαμβάνει γνώριμες αλλά και πιο σύνθετες προτάσεις, ανάμεσά τους το γιαουρτλού κεμπάπ από 100% πρόβειο κρέας με χειροποίητες πίτες, γλώσσα μοσχαρίσια με καμένο κρεμμύδι και ροδόξινο, σαλάτες με φρέσκα μυρωδικά, φάβα με ταχίνι, μπαμπαγκανούς κ.ά. Ένα από τα πιάτα-αναφορές είναι το zyriabi: κιμάς με βερίκοκο και πευκόμελο, εμπνευσμένο από τον Ziryab, τον λόγιο που συνέδεσε τις κουζίνες της Ανατολής και της Ιβηρικής – υπάρχει βάθος και γαστρονομική κουλτούρα στο project.

Η wine list αποτελείται από κρασιά ήπιας παρέμβασης (Τάτσης, Τετράμυθος, Σκλάβος) και μπίρες Strange Brew. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το σορμπέ Django, φτιαγμένο ειδικά για το Mirlo.

Ελασιδών 5, Γκάζι, τηλ. 216-1004220

Bar Alelia στο Οne & Οnly, Γλυφάδα

Κατηφορίζουμε νότια, στο λεγόμενο Μαϊάμι της Ελλάδας, όπου το καλοκαίρι τιμάται δεόντως. Ο δρόμος φυσικά μας έβγαλε στην κοσμοπολίτικη Γλυφάδα, εκεί όπου βρήκε το ιδανικό του σπίτι το One&Only Aesthesis. Το νέο resort απλώνεται πάνω στην παραλία, μέσα σε πεύκα, σε ένα χώρο που παραπέμπει σε κλασική ελληνική εξοχή, με σύγχρονο όμως design. Και ένα κομψό μπαρ, το Alelia.

Η φιλοσοφία του ξεκινά από την ελιά –στοιχείο καθοριστικό τόσο για την ονομασία όσο και για το χαρακτήρα του μπαρ– και η έμπνευση από τους ελαιώνες και τους βοτανικούς κήπους της Αθήνας. Ο χώρος οργανώνεται γύρω από γλάστρες, φυτά, λεβάντες και έναν κεντρικό φεγγίτη που γεμίζει το εσωτερικό με φυσικό φως. Η βεράντα εκτείνεται μέχρι την ακτογραμμή και λειτουργεί σαν προέκταση του τοπίου.

Ο κατάλογος των κοκτέιλ βασίζεται σε βότανα και μεσογειακά υλικά: ελιά, δεντρολίβανο, φλούδες εσπεριδοειδών, φρέσκια αρωματική ύλη ανά εποχή και οι συνθέσεις είναι καθαρές, ισορροπημένες και γευστικές. Οπότε τι λέτε, πάμε για ποτό στη Γλυφάδα;

Παραλία Γλυφάδας, τηλ. 216-6861000

Coterie & Bro, Παγκράτι

Σε μια ήσυχη γωνιά του Παγκρατίου, το Coterie & Bro λειτουργεί σαν all-day bar που έχει στηθεί από τους Χρήστο και Θανάση Κλουβάτο, μαζί με τον Πασχάλη Καρανικολούδη και τον Ηλία Πέττα. Το όνομα παραπέμπει στην έννοια της παρέας και η αίσθηση αυτή είναι διάχυτη παντού.

Πρωινός καφές με φροντίδα (ξεχωρίζει η Geisha από τον Παναμά), brunch με ψωμιά και αβγά σε διάφορες εκδοχές, λίστα κοκτέιλ που συνδέει την τεχνική με το χαρακτήρα και μια μικρή αλλά καλά στημένη λίστα κρασιών.

Το ύφος παραμένει σταθερά χαμηλότονο – στο φαγητό, στα ποτά, στο χώρο. Από τις 10 το πρωί μέχρι αργά, αποτελεί ένα αγαπημένο σημείο συνάντησης για όσους εκτιμούν τη φροντίδα στην απλότητα και, ας μιλήσουμε ειλικρινά, έχουν ξεμείνει χωρίς να το θέλουν καλοκαιριάτικα στο Παγκράτι.

Βρυάξιδος 9, Παγκράτι, τηλ. 210-7011640

TwentyFive, Μικρολίμανο

Η φανέλα με τον αριθμό 25 του forward του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς είναι εκείνη που έδωσε το όνομα στο steakhouse που άνοιξε ο ίδιος με τον Γιώργο Τσούλη στο Μικρολίμανο, δίπλα στο θρυλικό Varoulko. Εκεί όπου η ανάπλαση έφερε καινούρια στέκια, περισσότερο κόσμο και φρέσκες ιδέες. Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, ξεχωρίζει ένα fine comfort εστιατόριο με έμφαση στη σύγχρονη κρεατοφαγία.

Στην καρδιά του project βρίσκεται το κάρβουνο, αλλά οπωσδήποτε και η σωστή πρώτη ύλη από μικρούς παραγωγούς, ενώ ο σεφ Τσούλης φέρνει μια λογική γαστροταβέρνας στο σύνολο (φαίνεται από πιάτα όπως κεφτεδάκια με πρόβειο κιμά και γιαούρτι, mac ’n’ cheese με καβουρμά, brisket πάνω σε «πατάτες 25 ωρών» με τρούφα και σάλτσα από αβγό).

Ανάμεσα στις προτάσεις για μοίρασμα: μισό κοτόπουλο στα κάρβουνα, μοσχαρίσιο συκώτι, φιλέτο με Πόρτο και πουρέ, γιουβέτσι με μάγουλα, αλλά και γκόγκλιες στα κάρβουνα με κεφαλογραβιέρα.

Το TwentyFive έχει φιλοδοξία και ρυθμό και σας δίνει αρκετούς λόγους για να κατευθυνθείτε προς το Μικρολίμανο όπου θα αισθανθείτε για λίγο ότι βρίσκεστε σε νησί.

Ακτή Κουμουνδούρου 58, Μικρολίμανο, τηλ. 210-4122257