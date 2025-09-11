Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας για συνωμοσία με σκοπό την εκτέλεση στρατιωτικού πραξικοπήματος. Η απόφαση πάρθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου από την πλειοψηφία των δικαστών.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», η δικαστής Κάρμεν Λουσία Αντούνες Ρότσα ανακοίνωσε την Πέμπτη πως ο Μπολσονάρο, που ανέλαβε την προεδρία το 2018, κατηγορείται για προσπάθεια να παραμείνει βίαια στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα το 2022.

Στην απόφασή της, η Ρότσα τόνισε ότι ο πρώην πρόεδρος επιχείρησε να διασπείρει την αντιδημοκρατική ατζέντα στη Βραζιλία, αλλά παράλληλα επαίνεσε τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, οι οποίοι άντεξαν και αντέδρασαν με αποφασιστικότητα.

«Η δημοκρατία στη Βραζιλία δεν κλονίστηκε», δήλωσε η δικαστής στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, επισημαίνοντας τον κίνδυνο της εξάπλωσης του «ιού του αυταρχισμού».

Ο Μπολσονάρο είχε κατηγορηθεί τον Φεβρουάριο για την ηγεσία ενός εκτεταμένου σχεδίου που στόχευε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του βραζιλιάνικου λαού στις εκλογές του 2022 και να ανατρέψει τα αποτελέσματά τους, παρά το γεγονός ότι οι υποστηρικτές του δεν παρουσίασαν αποδεικτικά στοιχεία νοθείας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βραζιλίας, Πάολο Γκονέτ Μπάνκο, είχε αναφέρει ότι ο Μπολσονάρο μαζί με άλλους 33 εμπλεκόμενους διέπραξαν σειρά εγκλημάτων κατά της δημοκρατίας και επιχείρησαν πραξικόπημα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία, παρά την ήττα από τον νυν πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στις ΗΠΑ. Στα τέλη Αυγούστου, ανακλήθηκε η αμερικανική βίζα του βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι.

Παράλληλα, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως αντίποινα για τη δίκη, επέβαλε δασμολογικό μέτρο 50% σε συγκεκριμένες βραζιλιάνικες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του ακροδεξιού πρώην προέδρου.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προεδρεύει στην υπόθεση Μπολσονάρο, ανακαλώντας τη βίζα του, επικαλούμενη την προσπάθεια πραξικοπήματος.

Η ποινή του Μπολσονάρου αναμένεται να οριστεί την Παρασκευή, αφού ο τελευταίος δικαστής, Κριστιάνο Ζανίν, εκφράσει την ψήφο του. Ειδικοί εκτιμούν ότι η ποινή για εγκλήματα όπως η οργάνωση πραξικοπήματος και η βίαιη απόπειρα κατάργησης της δημοκρατίας στη Βραζιλία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 43 χρόνια. Ο πρώην πρόεδρος δεν παραβρέθηκε στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, παραμένοντας στην κοντινή του έπαυλη, όπου βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό και όπου αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέψουν ενδεχόμενη απόδρασή του σε κάποια ξένη πρεσβεία της Μπραζίλια.

