Η Μάρνυ Παπαματθαίου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί των θεμάτων εκπαίδευσης, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ποιους όρους οφείλουν να πληρούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ώστε να λειτουργήσουν στην Ελλάδα το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Ιδιωτικά πανεπιστήμια με άδεια, αλλά με θολό μέλλον» θα ακούσετε:

0:30 Τι σχολές θα περιλαμβάνουν τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ετοιμάζονται να έρθουν στην Ελλάδα.

Τι σχολές θα περιλαμβάνουν τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ετοιμάζονται να έρθουν στην Ελλάδα. 1:22 Γιατί το μέλλον των μη κρατικών πανεπιστημίων είναι ακόμα θολό.

Γιατί το μέλλον των μη κρατικών πανεπιστημίων είναι ακόμα θολό. 2:12 Οι προβληματισμοί των νομικών σχολών και ορισμένων δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Οι προβληματισμοί των νομικών σχολών και ορισμένων δικηγορικών συλλόγων της χώρας. 3:43 Τα κριτήρια που θέτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ώστε πιστοποιήσει τα υποψήφια μη κρατικά ΑΕΙ.

Τα κριτήρια που θέτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ώστε πιστοποιήσει τα υποψήφια μη κρατικά ΑΕΙ. 6:14 Η γνώμη του προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Περικλή Μήτκα για το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Η γνώμη του προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Περικλή Μήτκα για το άρθρο 16 του Συντάγματος. 7:25 Προσδοκίες και πραγματικότητα: Η ηχηρή απουσία των σπουδαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που περιμέναμε.

Προσδοκίες και πραγματικότητα: Η ηχηρή απουσία των σπουδαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που περιμέναμε. 10:13 Θα λειτουργήσουν τελικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα;

