Χωρίς ταξί βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η Αττική, λόγω της 48ωρης απεργίας που πραγματοποιεί το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), από τις έξι το πρωί της Τρίτης έως τις έξι το πρωί της Πέμπτης, καθώς οι οδηγοί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ.

Σήμερα Τετάρτη, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν με τα ταξί τους, στις 10, στη συμβολή Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών, με σκοπό να κατευθυνθούν προς το Υπουργείο Μεταφορών για να συναντήσουν τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη και ακολούθως θα συνεχίσουν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Χθες, χωρίς τα ταξί τους, οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» φέρουν ειδική σήμανση.

Τι λέει ο ΣΑΤΑ

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».

Ήδη, σε πολλές επαρχιακές πόλεις οι σύλλογοι των οδηγών ταξί, λαμβάνουν αποφάσεις με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο με αυτό του ΣΑΤΑ.

Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού

Πηγές του υπουργείου αντιλέγουν ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση Μεταφορών και Τουρισμού δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις, αλλά αποσαφηνίζει και ενισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Υπενθυμίζεται τι προβλέπει η ΚΥΑ:

Ο μισθωτής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, όπως ήδη προβλέπεται από τον ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από το 2020, μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μεταφορών.

Διατηρούνται όλοι οι περιορισμοί στο τουριστικό μεταφορικό έργο (ελάχιστο μίσθωμα, ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, υποχρεώσεις οδηγών: ξένη γλώσσα, απολυτήριο λυκείου, ασφαλιστική ενημερότητα).

Δε θίγεται η απαγόρευση πολλαπλής μίσθωσης στα οχήματα τουριστικής μίσθωσης.

Παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο ποινών όπως έχει θεσπιστεί από το 2014.

Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μεταφοράς, λόγω της εκρηκτικής ανόδου των επισκεπτών.

Όπως σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Τουρισμού «ο ελληνικός τουρισμός έχει αλλάξει σελίδα. Εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται. Πρόκειται για ένα κλάδο της οικονομίας που στηρίζεται στην ποιότητα, στη φιλοξενία και στην αυθεντική εμπειρία. Για να πετύχει αυτή η μετάβαση, κάθε κρίκος της αλυσίδας – από τη διαμονή μέχρι τη μεταφορά – πρέπει να λειτουργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια. Τα ταξί, όπως και κάθε μέσο μεταφοράς, είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης από τη χώρα μας. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, αλλά και η ευθύνη τους μεγάλη. Σε μια οικονομία που παράγει εισόδημα, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες, δεν έχει θέση η αντιπαράθεση εργαζομένων με εργαζόμενους. Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τον τουρισμό μας ανταγωνιστικό, σύγχρονο και ελκυστικό. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, τάξη και νομιμότητα — όχι ασυδοσία».