«Αγώνα κατά της διαπλοκής ξεκινάει το ταξί», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος, λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, στην οδό Μάρνη, προς το υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της απεργίας που πραγματοποιεί ο κλάδος σήμερα και αύριο, καθώς αντιδρά στην ΚΥΑ που παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα βαν, υποστηρίζοντας ότι πλήττονται τα συμφέροντά τους.

Καθώς οι απεργοί κατευθύνονται προς τη Βασιλίσσης Αμαλίας όπου βρίσκεται η έδρα του υπουργείου Τουρισμού, διακόπτεται διαδοχικά η κυκλοφορία στο κέντρο. Νωρίτερα, είχε κλείσει η Πατησίων από Μάρνη μέχρι Ομόνοια, ενώ αυτήν την ώρα έχει αποκλειστεί η Σταδίου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, εξυπηρετούνται μόνο όσοι επιθυμούν μετακίνηση από και προς τα νοσοκομεία.