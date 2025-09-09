Ένταση επικράτησε στο στούντιο του OPEN και την εκπομπή «10 παντού» όταν ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου ζήτησαν από τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο να κάνει ένα σχόλιο για τον οδηγό ταξί που αρνήθηκε τη μεταφορά της παραολυμπιονίκη Καρολίνας Πελενδρίτου και του σκύλου-οδηγού της.

Όπως είπε ο κ. Λυμπερόπουλος δεν έχει εντοπίσει ακόμη τον οδηγό που εμπλέκεται στο συμβάν και δεν του έχουν δοθεί οι πινακίδες του οχήματος.

«Εγώ σήμερα βγαίνω για τον αγώνα που δίνει ο κλάδος. (Αυτό που συνέβη) είναι μέσα στα προβλήματα που τα τελευταία τρία χρόνια που ζητάω να πάψουν να υπάρχουν τέτοια προβλήματα εις βάρος της κοινωνίας. Δεν έχω βρει τον οδηγό, δεν μου έχουν δώσει πινακίδες» είπε.

Στη συνέχεια, όμως, έσπευσε να πει ότι η παραολυμπιονίκης, που χρησιμοποιεί συχνά ταξί για τη μεταφορά της, δημιουργεί προβλήματα, κάτι που ανέβασε τους τόνους.

«Βρήκα ότι η κυρία αυτή, που ναι μεν είναι τυφλή, εξυπηρετείται διαχρονικά με ταξί – πάντα με τον σκύλο της. Και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί και κάποια προβλήματα μερικές φορές, όταν αργεί» […] «Δεν είμαι εγώ από εκείνους που έχω προστατεύσει κανέναν παράνομο. Απαράδεκτο (το συμβάν)».