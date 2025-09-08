Η αντιπολεμική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου, το παλαιότερο σωζόμενο θεατρικό έργο στον κόσμο, αποτελεί την πηγή έμπνευσης των 28 εικαστικών που συμμετέχουν στην έκθεση «Άτοσσα τι ονειρεύεσαι;» που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από τις 12 ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές- Δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις».

Η πανανθρώπινη μοίρα του πολέμου, τα δεινά που έπονται και ακολουθούν νικητές και ηττημένους, η ευθύνη του ανθρώπου για τις πράξεις του απέναντι στην κοινότητα και τη φύση, απεικονίσεις διαφορετικών πτυχών της ήττας και του θρήνου, η αλαζονεία και η δυσαρμονία που εμπεριέχει η αυταρχική και ιμπεριαλιστική εξουσία και η ύβρις ως συνεπακόλουθο, είναι κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται η τραγωδία. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν επιχειρούν να αποτυπώσουν τις δημιουργίες τους στις σύγχρονες κρίσεις, ακολουθώντας τη θεματική του προγράμματος «Η Αρχαία Τραγωδία στην εποχή του Ανθρωπόκαινου, Αρχαίο Δράμα και Σύγχρονο Παγκόσμιο Δράμα».

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 7.00μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Θα λειτουργεί καθημερινά 6.00μ.μ. – 10.00μ.μ.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ρένα Αβαγιανού, Κατερίνα Ασλανίδου, Ιάκωβος Βάης, Χρύσα Βαλσαμάκη, Γιάννης Γαλαίος, Έλλη Γρίβα, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, Θαλασσινή Δούμα, Μάρκος Ευλογημένος, Κατερίνα Καλαντζίδου, Γεωργία Καλογεροπούλου, Βασιλική Κοσκινιώτου, Αφροδίτη Κροντήρη, Ματίνα Μαυρονικόλα, Δημήτρης Μηλιώτης, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Κώστας Ντάφλος, Κάλλη Ντολτσέττι, Αφροδίτη Παπαδουλή, Μάριος Πελώνης, Ελένη Πεχλιβάνη, Αγγελική Σβορώνου, Φοίβος Σοφικίτης, Φωτεινή Στεφανίδη, Μάρθα Τσιάρα, Βούλα Φερεντίνου, Σοφία Χουλιαρά.

Η έκθεση «Ατοσσα, τι ονειρεύεσαι;» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές- Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις», που διοργανώνει το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sao Paulo της Βραζιλίας. Eπιμέλεια: Καλλιόπη Λιαδή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη θεατρική παράσταση Prometheus Cancelled, από τη βραζιλιάνικη θεατρική ομάδα Trupe Pe ne Arte, καθώς και μια σειρά από εργαστήρια, υβριδικά σεμινάρια και φόρουμ, όλα με εκκίνηση τον συσχετισμό της αρχαίας τραγωδίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η ιστορικός τέχνης Δρ. Αθηνά Εξάρχου σχολιάζει στον κατάλογο της έκθεσης:

«Το κυρίαρχο θέμα της τραγωδίας είναι η ύβρις του Ξέρξη, που καταλήγει στην τιμωρία – τη νέμεση – και συνακόλουθα στη συναισθηματική κάθαρση του θεατή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα όμως, πόσο συχνά τιμωρείται η αλαζονεία της εξουσίας; Και ποιος πληρώνει τις συνέπειες των σφαλμάτων, όταν τελικά επέρχεται κάποιου είδους αντίδραση στην υπέρβαση του μέτρου; Απλοί πολίτες, μανάδες και παιδιά είναι τα θύματα των πράξεων των ισχυρών, της φιλοδοξίας των ηγετών και της απληστίας αυτών που θέλουν κι άλλα. Η φύση επίσης αργά ή γρήγορα εκδικείται και συνήθως η τιμωρία δεν επιβαρύνει τον φταίχτη, αλλά εκείνους που ζουν στο πεδίο της επέμβασης.

Η παρούσα έκθεση φιλοξενεί μια σειρά εικαστικών έργων που τοποθετούνται κριτικά απέναντι στα ζητήματα που θέτει η τραγωδία των Περσών. Με ποικίλα αισθητικά μέσα – ζωγραφική, σχέδιο, χαρακτική, τρισδιάστατες εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτά και βίντεο – οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες επιχειρούν να προσεγγίσουν αφενός το δράμα της Άτοσσας ως κεντρικής ηρωίδας που προσπαθεί να δώσει νόημα στα οράματα και την εκπλήρωσή τους και αφετέρου την ύβρι του Ξέρξη και τα βάσανα της αποτυχίας, μεταφέροντας τις εικόνες, τα υλικά και τις ιδέες στο σήμερα. Πώς βιώνει ο μέσος δυτικός άνθρωπος τον αγώνα για επιβίωση εν μέσω των διαφόρων πολέμων συμφερόντων και υπό την ηγεσία μιας αδηφάγου εξουσίας; Είναι και πάλι οι «θεοί» εκείνοι που ορίζουν τη μοίρα του ή υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι πλοήγησης πέρα από τις παγίδες του δυτικού πολιτισμού;».

Το πρόγραμμα «Αρχαίο Δράμα: Διακαλλιτεχνικές- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» πραγματοποιείται από τις 17-21 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο της Πράξης «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.