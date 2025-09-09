Το λεύκωμα που δημοσιεύτηκε για τα 50α γενέθλια του Τζέφρι Επστάιν τη Δευτέρα, παρουσιάζει μία φωτογραφία τον ίδιο να κρατάει μία επιταγή υπογεγραμμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την επιταγή συνόδευε μία σημείωση που υποδηλώνει πως ο χρηματιστής «πούλησε» μία γυναίκα για 22.500 δολάρια. Αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο, το οποίο συμπληρώνει το παζλ της μακροχρόνιας σχέσης που υπήρχε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ειδικότερα, η φωτογραφία απεικονίζει τον Τζέφρι Επστάιν με τον Τζόελ Πάσκοου – μακροχρόνιο μέλος του θερέτρου του αμερικανού προέδρου, Mar-a-Lago-, μαζί με ακόμα ένα άτομο, του οποίου το πρόσωπο έχει σβηστεί, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι γυναίκα. Η εικόνα έκανε το γύρο του διαδικτύου, αφού δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους Δημοκρατικούς της επιτροπής ελέγχου της Βουλής. Το φωτογραφικό ντοκουμέντο συνοδεύτηκε με το εξής σχόλιο: «Ο Επστάιν και ένα μακροχρόνιο μέλος του Mar-a-Lago αστειεύονται για την πώληση μιας «πλήρως απαξιωμένης» γυναίκας στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια».

NEW PAGE FROM EPSTEIN’S BIRTHDAY BOOK: Epstein and a longtime Mar-a-Lago member joking about selling a “fully depreciated” woman to Donald Trump for $22,500. pic.twitter.com/iEMNSRX7X8 — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

Μάλιστα, τη φωτογραφία στο λεύκωμα συνοδεύει ένα μήνυμα (σ.σ. από τον Τζόελ Πάσκοου), το οποίο αναφέρει πως ο Τζέφρι Επστάιν «έδειξε από νωρίς τις κοινωνικές του δεξιότητες». Συνεχίζει δε, «παρόλο που εγώ χειρίστηκα τη συμφωνία, δεν πήρα καθόλου χρήματα από το κορίτσι!».

Τα σημεία που προβληματίζουν

Ωστόσο, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «The Guardian» η επιταγή φέρει την υπογραφή «DJ Trump» σε μία μορφή, η οποία διαφέρει από τις περισσότερες υπογραφές του Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την περίοδο.

Η εφημερίδα «The Wall Street Journal» αναφέρει ότι η γυναίκα που φαίνεται στη φωτογραφία είναι κάποια με την οποία, τόσο ο Τζέφρι Επστάιν, όσο και ο αμερικανός πρόεδρος, έτειναν να έχουν επαφές τη δεκαετία του 1990. Ο δικηγόρος της ίδιας μίλησε στην εφημερίδα και ανέφερε πως εκείνη διέκοψε κάθε επαφή με τον χρηματιστή περίπου το 1997 και δεν είχε καμία σχέση ρομαντική φύσεως ούτε με εκείνον, ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δε γνώριζε κανέναν Τζόελ Πάσκοου, ενώ χαρακτήρισε την επιστολή ως μία «αηδιαστική και βαθιά ενοχλητική φάρσα».

Ο ίδιος ο Πάσκοου δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για τα δημοσιεύματα. Το όνομά του, όμως, εμφανίζεται στα αρχεία πτήσεων του Τζέφρι Επστάιν.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Guardian», πληροφορίες στο διαδίκτυο περιγράφουν τον Τζόελ Πάσκοου ως κάτοικο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, κοντά στο Mar-a-Lago, καθώς και ως διευθύνον μέλος της Nassau Capital, μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα και χρεόγραφα, από τον Απρίλιο του 2006.

Ένα άρθρο του 2020 στο Mother Jones ανέφερε ότι ο Πάσκοου ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Παλμ Μπιτς. Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του μέσου ενημέρωσης, όταν ρωτήθηκε για τον Επστάιν, ο Πασκόου απάντησε: «Είσαι πραγματικά αξιολύπητος, το ξέρεις αυτό;».

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Οι Δημοκρατικοί άρχισαν να δημοσίευσαν λεπτομέρειες από το λεύκωμα των γενεθλίων του Επστάιν. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη πλευρά, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κριτική για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί τα αρχεία για την υπόθεση του καταδικασμένου χρηματιστή.

Αξίζει να σημειωθεί πως προεκλογικά ο αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί ότι θα δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ωστόσο, μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Ιανουάριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιος κατάλογος. Μάλιστα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται στο θέμα το παρουσιάζει ως «φάρσα» των Δημοκρατικών.

Το βιβλίο συντάχθηκε προφανώς από τη συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για σεξουαλική διακίνηση και τιμωρήθηκε με 20 χρόνια φυλάκιση το 2022. Ανάμεσα στα ευρήματα του λευκώματος φαίνεται να υπάρχει και μία ευχητήρια κάρτα – σχέδιο που και αυτή φέρει την υπογραφή του αμερικανού προέδρου.

Οι σχέσεις Τραμπ και Επστάιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Επστάιν ήταν μακροχρόνιοι φίλοι που έπαψαν να έχουν επαφές το 2004. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτός και ο χρηματιστής διέκοψαν τις σχέσεις τους, επειδή ο τελευταίος «έκλεψε» εργαζόμενους από το θέρετρο Mar-a-Lago. Μία από αυτές τις εργαζόμενες ήταν η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αργότερα κακοποιήθηκε από τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Το χρονικό

Το χρονικό που δείχνει τις σχέσεις των δύο ανδρών από το 2002 έως το 2025. Ξεκινά με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαινεί τον Τζέφρι Επστάιν το 2002 και συνεχίζει με τη σύλληψη του χρηματιστή το 2019. Τα γεγονότα που ακολουθούν αποτελούν: την αποστασιοποίηση του Τραμπ, την αναδημοσίευση θεωριών συνωμοσίας, τις εκκλήσεις για διερεύνηση της υπόθεσης και τη δημοσίευση εγγράφων έως το 2025.

28 Οκτωβρίου 2002: Το περιοδικό «New York Magazine» αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Επστάιν ως έναν «υπέροχο τύπο» που γνωρίζει εδώ και 15 χρόνια.

Το περιοδικό «New York Magazine» αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Επστάιν ως έναν «υπέροχο τύπο» που γνωρίζει εδώ και 15 χρόνια. 6 Ιουλίου 2019: Ο Τζέφρι Επστάιν συλλαμβάνεται και στη συνέχεια κατηγορείται για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ο Τζέφρι Επστάιν συλλαμβάνεται και στη συνέχεια κατηγορείται για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. 9 Ιουλίου 2019: Ο αμερικανός πρόεδρος δηλώνει στους δημοσιογράφους, ότι ο ίδιος και ο χρηματιστής είχαν «διαφωνήσει» και δεν είχαν μιλήσει για 15 χρόνια.

Ο αμερικανός πρόεδρος δηλώνει στους δημοσιογράφους, ότι ο ίδιος και ο χρηματιστής είχαν «διαφωνήσει» και δεν είχαν μιλήσει για 15 χρόνια. 10 Αυγούστου 2019: Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μία αβάσιμη θεωρία συνωμοσία, η οποία συνέδεε ψευδώς τους Κλίντον με τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν. Την ίδια ημέρα, που πέθανε ο χρηματιστής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μία αβάσιμη θεωρία συνωμοσία, η οποία συνέδεε ψευδώς τους Κλίντον με τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν. Την ίδια ημέρα, που πέθανε ο χρηματιστής. 13 Αυγούστου 2019: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι επιθυμεί να γίνει «πλήρη έρευνα» για το θάνατο του Τζέφρι Επστάιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι επιθυμεί να γίνει «πλήρη έρευνα» για το θάνατο του Τζέφρι Επστάιν. 3 Ιανουαρίου 2024: Ξεκίνησε η αποσφράγιση εγγράφων της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν, η οποία θα συνεχίσει για τις επόμενες ημέρες.

Ξεκίνησε η αποσφράγιση εγγράφων της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν, η οποία θα συνεχίσει για τις επόμενες ημέρες. 27 Φεβρουαρίου 2025: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιεύει και άλλα έγγραφα σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν, με λίγες νέες λεπτομέρειες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιεύει και άλλα έγγραφα σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν, με λίγες νέες λεπτομέρειες. 16 Ιουλίου 2025: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκήρυξε «παλιούς υποστηρικτές του» που πίστεψαν στην «απάτη του Επστάιν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκήρυξε «παλιούς υποστηρικτές του» που πίστεψαν στην «απάτη του Επστάιν». 17 Ιουλίου 2025: Η εφημερίδα «The Wall Street Journal» ισχυρίστηκε ότι μία «απρεπής» επιστολή στάλθηκε στον Τζέφρι Επστάιν για τα γενέθλιά του το 2003, η οποία έφερε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στον Γενικό Εισαγγελέα να δημοσιεύσει τα σχετικά πρακτικά για την υπόθεση και απειλεί να μηνύσει την εφημερίδα.

Τα έγγραφα της υπόθεσης και η δημοσιότητα

Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν βρίσκεται στο επίκεντρο των ΜΜΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του αλλάζουν συνεχώς θέση σχετικά με τη δημοσιοποίηση ή όχι των εγγράφων της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται δε, ότι και ο Ίλον Μασκ – ο άλλοτε στενός φίλος και συνεργάτης- του αμερικανού προέδρου είχε αναφέρει την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση. Ο δισεκατομμυριούχος είχε γράψει χαρακτηριστικά στο X, ότι «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στη λίστα του Επστάιν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν τα δημοσιεύει στο κοινό».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο, είχε δώσει στη δημοσιότητα αυτό που όρισε ως «Φάση 1» των αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν. Η πολύκροτη υπόθεση είχε απασχολήσει και αρκετούς υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου. Βέβαια, είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, πως αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες αναφέρονται στα χαρτιά που δημοσιεύτηκαν από την υπόθεση Επστάιν. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα είναι και του νυν προέδρου των ΗΠΑ, αλλά και του Μπιλ Κλίντον. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια κατηγορία εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ. Από μόνο του το γεγονός ότι το όνομα κάποιου αναφέρεται σε μία τόσο μεγάλη υπόθεση, δεν πιστοποιεί την εμπλοκή του ως δράστης, καθώς μπορεί να ονομάζεται και ως μάρτυρας, αλλά και ως θύμα.

Από την ημέρα δημοσιοποίησης της «Φάσης 1», η Γενική Εισαγγελέας και ο διευθυντής του FBI έχουν επιστρατεύσει δεκάδες πράκτορες και εισαγγελείς για να εξετάσουν και να προετοιμάσουν τους υπόλοιπους φακέλους για δημοσιοποίηση. Εδώ και μήνες, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι της αστυνομίας που έχουν αναλάβει το έργο αυτό παλεύουν με το πώς να χειριστούν με υπευθυνότητα τέτοιες πληροφορίες, ιδίως όταν υπάρχει η πιθανότητα αθώοι άνθρωποι που κατονομάζονται στα έγγραφα να υποστούν σημαντική ζημία στη φήμη τους.

Δεν είναι όμως, ακόμη σαφές πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα η «Φάση 2».