Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δημοσίευσαν χθες, Δευτέρα, την εικόνα μιας ευχητήρια κάρτας – σχεδίου προς τον Τζέφρι Επστάιν με σεξουαλικά υπονοούμενα που φαίνεται να φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Την ύπαρξη του σημειώματος αυτού είχε αρνηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις σχετικές αναφορές σε δημοσιεύματα της Wall Street Journal.

Η εν λόγω ευχητήρια κάρτα παραδόθηκε από τους δικηγόρους της περιουσίας του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν μετά από σχετική κλήτευση της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ και περιλαμβάνει μια σειρά σημειώσεων που στάλθηκαν στον καταδικασμένο για τα 50ά του γενέθλια.

Η εικόνα αυτή που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αντιστοιχεί σε ένα γράμμα και προσομοιάζει στην περιγραφή την οποία έκανε τον Ιούλιο η Wall Street Journal.

Γενέθλιο σημείωμα πάνω στο περίγραμμα ενός γυναικείου κορμιού

Το σημείωμα βρίσκεται μέσα στο περίγραμμα του κορμού μιας γυναίκας και αναφέρεται σε μια φανταστική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Επστάιν. Στο τέλος του εικονογραφημένου με σκίτσο σημειώματος διακρίνεται η υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η επιτροπή εποπτείας εξασφάλισε το περιβόητο «Βιβλίο Γενεθλίων» που περιέχει μια σημείωση του Προέδρου Τραμπ, την οποία ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής. «Είναι καιρός ο Πρόεδρος να μας πει την αλήθεια για όσα γνώριζε και να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του Επστάιν».

Χωρίς σχόλιο ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε αμέσως την επιστολή, αλλά αξιωματούχοι προσπάθησαν να δυσφημίσουν τη σημείωση. Ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού για τις επικοινωνίες, Τέιλορ Μπουντόβιτς, υπονόησε σε μια ανάρτηση στο X που περιείχε μια διαφορετική εκδοχή της υπογραφής του Τραμπ ότι η επιστολή ή η υπογραφή ήταν πλαστή.

«Χρηματισμένο άρθρο» υποστηρίζει η πλευρά Τραμπ

«Ήρθε η ώρα για την News Corp να ανοίξει το βιβλίο επιταγών, δεν είναι η υπογραφή του. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ!» έγραψε ο Budowich, αναφερόμενος στην αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσε ο Trump εναντίον της News Corp, της μητρικής εταιρείας του Journal, για το αρχικό της άρθρο.

Αλλά παρόλο που ο Trump πιο πρόσφατα υπογράφει με το όνομα και το επώνυμό του μαζί, για χρόνια χρησιμοποιούσε μόνο το όνομά του στις υπογραφές, στυλιζαρισμένο με μια γραμμή που εκτεινόταν από το τελευταίο γράμμα – και η υπογραφή του Trump σε μια επιστολή του 1995 έμοιαζε πολύ με αυτή που βρέθηκε στο σημείωμα προς τον Epstein.

Αρνείται ο Τραμπ

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι είναι δημιουργός του σχεδίου ή έγραψε το σημείωμα αυτό στον Επστάιν. «Το υποτιθέμενο γράμμα που δημοσίευσαν από τον Πρόεδρο Τραμπ προς τον Επστάιν ήταν ΨΕΥΤΙΚΟ», δήλωσε τον Ιούλιο.

Η επιστολή από το λεγόμενο βιβλίο γενεθλίων παραδόθηκε στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής σε απάντηση σε κλήτευση που εξέδωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της, James Comer, και σε επιστολή της 25ης Ιουλίου από τους Δημοκρατικούς Sylvia Garcia και Ro Khanna, στην οποία καλούσαν την περιουσία του Epstein να παραδώσει τα υλικά.

Η επιτροπή δημοσίευσε αργότερα και το σύνολο του βιβλίου γενεθλίων, το οποίο, όπως έδειξαν οι σαρωμένες σελίδες, είχε τον τίτλο «Τα πρώτα πενήντα χρόνια» και ήταν χωρισμένο σε 10 ενότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός προλόγου που έγραψε η συνεργάτης του Epstein, Ghislane Maxwell.

Βιβλίο γενεθλίων σεξουαλικού περιεχομένου

Ο δερματόδετος τόμος περιείχε δεκάδες επιστολές και εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, από σχέδια «φίλων» του Επστάιν που έκαναν μασάζ δίπλα σε μια πισίνα, μέχρι φωτογραφίες λιονταριών και ζεβρών που έκαναν σεξ.

Μεταξύ άλλων στο βιβλίο γενεθλίων υπέγραφαν ο Μπιλ Κλίντον, ο δισεκατομμυριούχος Λέον Μπλακ, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ και πρώην δικηγόρος του Τραμπ Άλαν Ντέρσοβιτς, ο νυν Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον και ο Λες Γουέξνερ.

Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγραψε ή εικονογράφησε το σημείωμα, απορρίπτοντάς το ως «ψεύτικο» και επιμένοντας ότι «αυτά δεν είναι τα λόγια μου, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω».

Ο Τραμπ ζητά 10 δισ. δολάρια από τον Ρούμπερτ Μέρντοχ

Στη συνέχεια, κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση εναντίον των δημοσιογράφων της εφημερίδας, του εκδότη Dow Jones και της News Corp. Σε απάντηση, μια εκπρόσωπος της Dow Jones δήλωσε: «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια των ρεπορτάζ μας». Η αγωγή ζητούσε αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατονομάζονταν συγκεκριμένα ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ.

Αλλαγές στη θέση Τραμπ

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ πέρασε μήνες αλλάζοντας τη θέση της σχετικά με το αν θα δημοσιοποιηθούν τα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν ή ακόμα και αν αυτά υπάρχουν, με τον Τραμπ να τα αποκαλεί σε κάποιο σημείο «φάρσα των Δημοκρατικών».

Η επιτροπή εποπτείας της Βουλής, με τη συμμετοχή Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, συνεχίζει να εξετάζει τα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν. Ο Επστάιν, ένας πλούσιος χρηματοδότης με πολυάριθμες ισχυρές διασυνδέσεις φέρεται να αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.