Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έχει στις 10 ο πρωθυπουργός. Πρόκειται για την καθιερωμένη μηνιαία ενημέρωση που παρέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτή τη φορά, όμως, ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει τον κ. Τασούλα για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην 89η ΔΕΘ.

Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου εκτιμούν ότι το Σάββατο παρουσιάστηκε μια φορολογική μεταρρύθμιση που, κατά τους ίδιους, είναι μια τομή για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη.

Τι στοχεύουν οι εξαγγελθείσες μεταρρυθμίσεις

Οι παρεμβάσεις για το 2026 στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Τον μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων, κατά την αύξηση των συντάξεων, για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, από το 2027, παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%, το 2026 και την κατάργησή του για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, αλλά και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, κατά 30% για τις κατοικίες και σημαντικές μειώσεις των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα.

Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2026, θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ μικτά (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027.

Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε ακόμη τέσσερις μεταρρυθμίσεις (Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο και Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης), που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030 και ακριβώς επειδή ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας, απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις – εξ ου και το κάλεσμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, έστειλε πολιτικά μηνύματα, επαναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, πως εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου. Χαρακτήρισε ως «ασόβαρη» τη συζήτηση για «αλλαγή εν κινήσει» στην ηγεσία της ΝΔ.